Non c’è it-bag che in un colpo solo riesca ad essere minimal, raffinata ed eccentrica: è la Panthère di Cartier

Indossare una it-bag fa gola, piace e rende estremamente felice una fashion addicted – proprio di recente vi abbiamo parlato del fenomeno del noleggio delle bag di lusso -, un lusso che Cartier sembra essere riuscito ad interpretare magnificamente nella sua ultima creazione. La ben nota collezione Panthère arriva dalla gioielleria e dal beauty alle borse, confezionando così un modello destinato a diventare it-bag della maison francese. Nasce la borsa Panthère di Cartier, una tracolla raffinata, grintosa, perfetta per donne dallo spirito audace e deciso, dritte verso la loro prossima conquista.

Panthére di Cartier, la borsa: selvaggia e preziosa, starring della campagna l’attrice Lily Collins

Panthère è una linea iconica di Cartier. Nel 1914 nacque un motivo maculato su un orologio da donna, che sarebbe stato il primo di una lunga serie, interpretato da Jeanne Touissant, collaboratrice ma anche musa di Cartier al punto che di lì a poco sarebbe stata lei la prima direttrice dell’alta gioelleria. La pantera iniziò ad essere un simbolo ricorrente ed infatti nel 1948 fu proprio Touissant ad ideare una spilla pantera destinata alla Duchessa di Windsor.

Magia, mistero, grinta, audacia, la pantera rappresenta tutto questo e l’appeal della visione di questo simbolo che Cartier ha fatto suo, sigilla adesso anche una it-bag che sa essere essenziale ed eccentrica allo stesso tempo, avventurosa e sensuale. Chi se non l’attrice Lily Collins alias Emily in Paris poteva interpretare questo modello donando un tocco di freschezza ad una borsa che preserva una storia iconica. La preziosità di Cartier incontra in questa it-bag il lusso e la classe di una raffinata e delicata rifinitura in pelle: una borsa che cattura l’attenzione ma con lo stesso paso felpato di un felino.

È grazie a questa chiusura gioiello che avviene l’incontro tra natura selvaggia e preziosità. Racchiude in sé l’unione di preziosi savoir-faire e permette, attraverso la collaborazione tra artigiani, di innovare il nostro concetto di pelletteria. Come un’estensione della femminilità, esigente e raffinata” ha spiegato Director of Accessory and Leather Goods Design, Marlin Yuson.

Quanto costa la it-bag di Cartier e le caratteristiche del modello

Il modello è mini, formato tendenza tra i più desiderati del momento, impreziosita da una catena tracolla regolabile, che permette di indossarla lunga ad un solo giro o più corta a doppio giro, anche come una cross bag. In pelle vitello è disponibile in più colori: blu navy, petrolio, bianca, nera, rossa, gialla e grigia. Dotata di una preziosa chiusura, il fermaglio in palladio a forma di pantera in color argento ed impresso a caldo sulla borsa, è un modello dal gusto estetico raffinato ed originale.

La bag è composta da due scomparti interni, una tasca piatta, una tasca iconica con specchio amovibile e una tasca posteriore. Un piccolo e prezioso capolavoro che ha un prezzo di 2.950 euro, neppure tanto nel paradiso lussuoso delle it-bag più desiderate.

Riproduzione riservata © 2022 - DG