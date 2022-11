Nell’attesa di potersene permettere anche solo una, in occasione di eventi speciali possiamo concederci le borse firmate grazie al bag renting

Difficile se non impossibile stancarsi delle it-bag così come è davvero complicato stare dietro le edizioni limitate, rivedute e corrette, rivisitate, anche perché il portafogli ha da dire la sua, ma avere una viscerale passione per le borse firmate è una mania che può essere gestita in qualche modo. I servizi di bag renting, sempre più diffusi, possono essere risolutivi in più di un’occasione e di una circostanza: il sogno di indossare una it-bag per un giorno per passione, sogno o necessità. Esattamente come per Cenerentola, la magia durerà per qualche ora, ma almeno porteremo a casa la meravigliosa sensazione di aver avuto al braccio una Gucci Bamboo o una Birkin! Vediamo subito come.

Noleggio borse firmate: come nasce il fenomeno e perché sta avendo successo

Il fenomeno in questione non si può etichettare come una semplice voglia del momento. Alla base c’è un pizzico di green attitude, che spinge verso il sano ed intelligente riciclo grazie al quale un capo o un accessorio possono conoscere una seconda vita se il loro destino è restare nell’armadio ma c’è anche una questione proiettata sul qui ed ora. Si tratta della netta lievitazione dei prezzi del mercato delle borse griffate.

Non sono pochi infatti i brand che hanno dichiaratamente annunciato un aumento come Versace, chi come Chanel ha nettamente alzato i prezzi post pandemia, mettendo in crisi i consumatori che ad ogni modo cento ne inventano pur di ammortizzare il colpo ma non rinunciare. E il bag renting sembra essere il miglior compromesso che si potesse trovare tanto che si stima un ulteriore aumento del fenomeno dallo scorso anno al presente, con tasso di crescita annuale del 10,2%.

Dove noleggiare le it-bag e quanto costa l’affitto

La Birkin di Hermès, Jodie di Bottega Veneta, Cleo di Prada, Chanel 2.55, sono loro le iconiche it-bag più desiderate da prendere a noleggio e il cui nome altisonante alla possibilità di poterle sfiorare per un giorno o magari per una settimana fa già venire la pelle d’oca ad una fashion addicted. L’affitto naturalmente non è senza sacrificio, ma avere una borsa Chanel per 250 euro a settimana è sicuramente più sostenibile che acquistarla.

Se l’idea vi sembra più che convincente da testare in prossimità del Natale o magari provando a noleggiare una it-bag in occasione di un party imminente, i nomi da appuntarsi per un servizio di noleggio sicuro e che vi offra la possibilità di scegliere tra più modelli, ci sono Rent Your Wish, con più di 150 modelli disponibili messi alla portata di tutte da Niccolò Mugnaini, che attinge direttamente dal guardaroba della mamma ed è il fondatore della piattaforma.

Segue poi Bag It Milano, attivo dal 2021 e che permette il noleggio a tre giorni – che ne dite di un noleggio per 24-25-26 Dicembre per dare un tocco speciale al vostro look delle feste? -, mentre le appassionate senza macchia e senza paura ameranno Rent Fashion Bag che propone un abbonamento di spesa minima per fidelizzare i clienti e offrire loro sempre un prezzo agevolato. Un’opportunità che si può anche trasformare in un originale idea regalo per sé o per la migliore amica!

