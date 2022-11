Sapevi che Renato Balestra ha disegnato le divise per diverse compagnie aeree? Ecco cosa c’è da sapere sul personaggio, tra biografia e vita privata.

Renato Balestra con le sue collezioni e il suo innegabile gusto ha conquistato non solo le passerelle italiane, ma anche quelle internazionali. Stilista di fama internazionale è stato protagonista anche in tv e al cinema e in teatro, fino alla sua morte, avvenuta il 26 novembre 2022, all’età di 98 anni. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul personaggio, tra biografia, vita privata e piccole grandi curiosità.

Renato Balestra, la biografia

Classe 1924, è nato il 3 maggio a Trieste, sotto il segno del Toro. Cresciuto in una famiglia di ingegneri ed architetti da grande sognava di diventare un ingegnere civile. E ci è quasi riuscito…

La moda entra per puro caso nella sua vita, complice una scommessa con un amico, mentre era all’ultimo anno di università. Renato disegna un modello che a sua insaputa viene spedito a Milano ricevendo un invito a lavorare alla creazione di una collezione di Alta Moda. Comincia così la straordinaria carriera internazionale da stilista.

A Roma nasce Casa Balestra e le sue collezioni conquistano dapprima le passerelle italiane e poco dopo quelle internazionali. Sono più di 30 le collezioni: da “ready to wear“, Moda Uomo e accessori.

Come già accennato, non solo moda nella vita di Renato Balestra, che nel corso degli anni è stato anche uno dei volti noti del piccolo schermo, conducendo anche programmi come Rosa & Chic (1988). Amatissimo dai personaggi del jet-set italiano e internazionale, è stato spesso ospite ed opinionista di diversi salotti televisivi, come ad esempio nel programma Chiambretti c’è.

Non solo, nel 2010 ha partecipato al programma Cuore di Mamma trasmesso su Rai 2 e può vantare anche un’esperienza come attore. Nel 2011, infatti, ha interpretato se stesso sul grande schermo nel cinepanettone Vacanze di Natale a Cortina.

La vita privata di Renato Balestra

Nel corso della sua vita ha avuto diverse relazioni, anche se è sempre stato una persona riservata riguardo al suo privato. Ha avuto due figlie, Fabiana e Federica Balestra, alle quali ha passato le redini dell’azienda nove mesi prima della sua morte. Stessa cosa ha fatto anche per la nipote Sofia, figlia di Fabiana. Quest’ultima ha anche un’altra figlia, Marta.

Viveva a Roma, dove è deceduto. Il suo patrimonio è senza dubbio molto consistente, ma le cifre esatte non si conoscono.

5 curiosità

-Lo stilista ha disegnato abiti per cantanti, regine, first ladies, attrici, imprenditori e principesse. Tra queste Sophia Loren, Gina Lollobrigida e Ava Gardner.

-Ha ricevuto a Pechino il titolo di Professore onorario dell’Accademia della Moda.

-Le sue collezioni hanno conquistato anche il teatro e l’opera: lo stilista, infatti, ha disegnato abiti per l’opera “La Cenerentola” di Rossini e “Il cavaliere della rosa” di Strauss.

-Nel 2010 ha ricevuto il Premio America dalla Fondazione Italia USA.

-Il Blu Balestra che porta il suo nome ha fatto scuola nel mondo della moda.

