Anche in dolce attesa si può essere trendy e originali: ecco i capi must have a prova di gravidanza

Alla felicità di sapere che si è in dolce attesa si accompagna sempre un dubbio: quando la pancia inizierà a vedersi cosa ci indosseremo? Dimentica abiti dai colori scuri e l’idea che ti possano stare bene solo salopette dovendo mettere da parte la tua attitudine da fashion addicted. Come ci insegnano le mamme influencer il guardaroba da gravidanza può essere ricco di capi strategici e trendy per realizzare look per tutti i giorni e di abiti eleganti perfettamente in armonia con i cambiamenti del nostro corpo. Così che la dolce attesa abbia la sua giusta dose di fashion!

Look premaman inverno casual: maxi pull, maglioni, camicette e stivaletti

La parola d’ordine ad ogni stagione, a partire da quella invernale, sarà naturalmente comfy: abbiamo bisogno di capi comodi, avvolgenti, che ci facciano stare e sentire bene, senza però allo stesso tempo dovere indossare qualcosa che non rispecchi pienamente la nostra personalità.

Maxi pull, maglioni, leggings, calze in cashmere, in inverno possono rivelarsi degli ottimi alleati perché possiamo mixarli ed indossarli come vogliamo senza rinunciare ad un abbigliamento ultra femminile da impreziosire anche con bracciali e collane. Il nostro consiglio è in ogni caso di scegliere anche un paio di scarpe comode: non solo sneakers ma anche stivaletti con un po’ di plateau oppure bassi e dalla caviglia non troppo stretta, saranno il toccasana di lunghe e piacevoli passeggiate o appuntamenti lavorativi.

– Se cercate un office look può ricercato anche bluse e camicette da abbinare a pratici blazer e a pantaloni a vita alta potranno essere una soluzione smart e trendy, mentre se per un evento speciale lasciatevi conquistare dalla bellezza di abiti lunghi fatti a maglia lisci o a costine, a collo alto o con décolléte scoperto da valorizzare con un collier. Comodi mocassini flat o un paio di décolléte dal tacco medio e sarete perfette!

Cosa indossare d’estate: abiti over e colorati, dress sexy ed eleganti

Quanto amiamo gli abiti over? Quelli morbidi, romantici, quei modelli boho floreali, con quadretti Vichy o a tinta uniti da indossare per dichiarare ufficialmente che l’estate è iniziata…in dolce attesa li ameremo ancora di più. I modelli consigliati sono quelli con fascia o leggermente elasticizzati sotto il seno, magari anche chemisier. Preferibile prediligere i colori puntando su fantasie di medie dimensioni che non allungano troppo la figura: le mamme influencer ci insegnano quanto sia bello non nascondere ma mostrare la pancia!

– Sì, avete letto bene: si può eleganti e sexy in gravidanza, come ci hanno mostrato i red carpet degli ultimi anni. Ricordate la bellissima Paola Turani a Venezia ’78? Abiti a fascia, halter neck che mettano in risalto il décolléte, scegliendo una collana preziosa, ma anche modelli a giromanica plissettati e leggeri vi renderanno divine. Per le scarpe potete osare con un tacco medio, altrimenti sandali flat tutta la vita!

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG