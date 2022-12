Se anche quest’inverno ci godiamo le maxi bag, per la prossima estate saranno le borse formato mignon a fare gola

Da diversi anni a questa parte, la maxi borsa formato shopper o tote da portare a lavoro, per il tempo libero e non di rado anche alla sera è stata per lungo tempo la nostra compagna d’avventura preferita. Le passerelle però delle collezioni primavera/estate 2023 sembrano volerci raccontare una nuova storia, un capitolo fatto di nuove abitudini, qualcuna in realtà già avvistata nei mesi scorsi. Rivalutare le borse piccole e magari sfoggiarle insieme a zaini e zainetto così da riuscire ad avere dietro le spalle la bag pratica e come handbag quella più trendy e ricercata. Un compromesso che nella prossima stagione calda conferma la rivincita delle borse formato small.

Borse primavera/estate 2023: handbag iconiche, mini, brillanti, floreali, colorate

Un diktat emerso forte e chiaro dalle passerelle è senza dubbio uno: la borsa vuole essere un colpo d’occhio, farsi notare per la sua forma, per i suoi colori e la sua texture, insomma non vuole essere un plus del look ma una protagonista.

– E chi più di lei continua ad esserlo invecchiando benissimo se non la Baguette Fendi con i suoi meravigliosi 25 anni, una it-bag che ha fatto parlare di sé tantissimo quest’anno grazie al suo compleanno ma che di certo detterà tendenze e se ne parlerà tanto anche nella prossima estate.

– Viaggia su borse dallo stampo prezioso anche Valentino, proponendo una serie di handbag da portare a mano come pochette ma abbastanza capienti per riuscire a contenerci più del cellulare: una dimensione pratica, con la tracolla a misura polso che definisce un nuovo concept di borsa prêt-à-porter da sera.

– Più è colorata ed eccentrica, più la borsa rispecchia pienamente le tendenze della prossima estate, non solo griffata, coloratissima a tinta unita, dalla texture pregiata ma anche decorativa, come i meravigliosi modelli di Loewe in formato bauletto dove il fiore spesso è anche una decorazione floreale a mò di spilla, sfidando quasi le dimensioni della bag.

Sì alla maxi bag da sera, ma morbida da abbracciare o stringere tra le mani

Se a dominare la scena sono le borse formato mignon, per non farsi trovare impreparata c’è da dire che la maxi bag prova a reinventarsi e a cambiare il suo dress code. Se prima puntavamo ad indossare come bag perfetta e capiente di tutti i giorni, adesso diventa un accessorio da sfoggiare, più per gusto estetico che utility. Ecco che così non esce di scena ma si porta in contesti diversi, soprattutto la sera, tra le mani o stretta al braccio grazie alla sua morbida consistenza.

– L’abbiamo avvistata così sulle passerelle di Jil Sander, impreziosita anche da un manico dorato a catena, che definisce chiaramente l’appeal prezioso di questo modello che viene indossato e stretto in braccio quasi come un portadocumenti; di Tom Ford, che le dona una texture lucente e brillante, un modello glam formato hobo, leggerissima come una borsa da spiaggia.

