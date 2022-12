Prendi la praticità delle Ugg e fanne una suola che può personalizzare non solo gli iconici stivaletti ma qualsiasi calzatura

Superata ormai da lungo tempo la fama di “essere brutte” in nome della comfytudine – d’altronde si indossano con la stessa praticità di un paio di flip flop – e dell’effetto warm a prova d’inverno, le Ugg hanno deciso di conquistare il mondo anche per questa stagione fredda 2022-2023. Al classico modello morbidissimo aggiungete nella lista dei regali di Natale o in quella dello shopping dei must have invernali anche questa particolarissima galoscia da indossare con cento e più calzature.

Ugg Guard Boot: a cosa serve l’ultima invenzione del marchio

Se state pensando che si tratti del nuovo modello lanciato di recente dal marchio iconico, non è esattamente così o quasi: l’accessorio che prende il nome di Ugg Guard Boots ha la forma della scarpa che ben conosciamo ma nasce per essere aggiunto e non solo alle Ugg. Un rimedio salvalook per la pioggia che ci permetterà non solo di indossare le Ugg ma anche tutte quelle scarpe a cui siamo costrette a rinunciare quando fuori c’è rischio pioggia.

Chiamatele galotte, solette, le Ugg Guard Boots nascono per svoltarci la giornata: facili da indossare come tutti i modelli Ugg, sono esattamente la riproduzione della parte inferiore dell’iconica scarpa ma con apertura interna nella quale possiamo mettere un paio di Ugg ma anche qualsiasi stivaletto o anfibio dalla forma circolare e meglio ancora le sneakers! Al di là infatti della loro natura utility le Ugg Guard Boots piacciono anche perché possono creare un effetto bicolor e trasformarsi così in un paio di accessorio per abbellire le sneakers.

I colori disponibili e quanto costano

Sul profilo Ugg queste solette sono già diventate protagoniste, tanto che il brand mostra in un post come poter realizzare un colore personalizzato, a tinta unita o tie dye con un bagno di colore. Presenti anche modelli in altri colori: giallo, beige, nero e azzurro, nuance che dichiaratamente vogliono farsi notare e abbellire qualsiasi scarpa con originalità e con un certo appeal hipster.

Il prezzo? Se pensiamo alla loro utilità, a quante scarpe ci permettano di utilizzare e che sotto la pioggia non indosseremmo mai, possiamo tranquillamente affermare che questa soletta di 40 euro è un serio investimento da valutare per quest’inverno. Disponibili su Zalando e sul sito ufficiale del brand, sono senza dubbio l’accessorio più trendy e inaspettato per questa stagione. Perfette con un abbigliamento ultra sportivo, comfy chic e su mix and match streetwear.

