Nicola Carraro è vivo e vegeto e nelle ultime ore, a causa di una fake news riguardante la sua scomparsa, sua moglie Mara Venier è andata su tutte le furie. Qualcuno infatti, credendo alla bufala diffusa online, avrebbe chiamato la conduttrice in lacrime e facendole le condoglianze. “Mio marito è vivo e sta benissimo (solo mal di denti!) ma che ca**o scrivete ! Vergognatevi! Siete delle mer*e! Continuo a ricevere messaggi”, ha scritto la conduttrice in uno sfogo via social.

Mara Venier e la fake news su Nicola Carraro

Una bufala circolata in rete ha mandato su tutte le furie Mara Venier, che ha replicato attraverso i social smentendo categoricamente la notizia della morte di suo marito, Nicola Carraro.

Mara Venier

Anche il marito della conduttrice ha commentato la vicenda attraverso i social, dove ha scritto ironico: “E si cari amici, sono risuscitato (…) voglio ringraziare ed abbracciare forte forte , tutti gli amici che hanno pianto o lasciato sms o vocali ,ultra commoventi , nel telefonino di Mara o mio.” Intanto, tra i commenti al post, molti amici di Mara Venier le hanno espresso la loro vicinanza. Laura Pausini (a sua volta vittima di una fake news riportata di recente da Alda D’Eusanio al GF Vip) ha scritto: “Che vergogna Mara…mi dispiace per quello che state vivendo”, mentre il regista Ferzan Ozpetek le ha scritto: “Conoscendo Nicola ci seppellirà tutti. Le maldicenze allungano la vita!”

L’amore della conduttrice per suo marito

Dal 28 giugno 2006 Mara Venier è sposata con Nicola Carraro e oggi la coppia è più unita e felice che mai. Sui social i due non mancano di rivolgersi parole d’amore e dediche affettuose e in tanti tra i loro fan seguono con ammirazione ciò che condividono su loro rapporto. Durante il primo lockdown per l’emergenza Coronavirus la conduttrice, che aveva continuato a condurre Domenica In, ha più volte manifestato la sua preoccupazione proprio nei confronti del marito.