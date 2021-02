Giovanni Ciacci ha vinto la sua battaglia contro il Coronavirus ma a causa dei segni della malattia non ha superato i controlli medici per prendere parte all’Isola dei Famosi.

Giovanni Ciacci ha smentito la sua partecipazione all’Isola dei Famosi rivelando che, a causa del Coronavirus, non avrebbe superato i controlli medici necessari a prendere parte al programma. “Durante le visite, abbiamo scoperto che il Covid mi ha lasciato dei segni indelebili sui polmoni”, ha raccontato a Pomeriggio Cinque. A novembre Giovanni Ciacci era risultato positivo al virus ma non aveva avuto sintomi particolarmente gravi della malattia.

Giovanni Ciacci: i segni del Coronavirus

Come molte altre celebrità anche Giovanni Ciacci ha vinto la sua battaglia contro il Coronavirus e purtroppo, ancora oggi, si troverebbe a dover fare i conti con i segni lasciati dalla malattia.

Giovanni Ciacci

Il celebre costumista e volto tv ha infatti rivelato che non prenderà parte all’Isola dei Famosi 2021 perché, durante i controlli medici, gli sarebbero stati rilevati alcuni problemi ai polmoni: “Mi hanno riscontrato delle anomalie polmonari, una minore capacità respiratoria, un ridotto volume polmonare, scarsa forza dei muscoli respiratori, minore resistenza allo sforzo e delle bruttissime cicatrici sui polmoni”, ha fatto sapere a Pomeriggio Cinque. Il cast, composto da 16 naufraghi, è sottoposto a specifici controlli prima di prendere parte allo show (che notoriamente è un’esperienza piuttosto faticosa per i naufraghi).

La “nebbia” del Coronavirus

Come confessato da Gwyneth Paltrow (guarita dal Coronavirus alcuni mesi fa) anche Ciacci ha confessato di accusare una sorta di “nebbia nel cervello”. A seguito della malattia infatti, il costumista ha dichiarato di avere momenti di vuoto e confusione: “Ora sto qui a parlare con te e improvvisamente non mi ricordo il tuo nome, non mi ricordo dove sono”, ha rivelato al salotto tv di Barbara D’Urso, dove ha confessato per la prima volta i motivi della sua esclusione all’Isola dei Famosi.