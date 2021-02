Andrea Zenga, ospite dell’ultima puntata di Casa Chi, è tornato a parlare della sua storia con Rosalinda Cannavò.

Andrea Zenga è entrato nella casa del Grande Fratello Vip nel mese di dicembre ma ha da subito destato le attenzioni di due concorrenti, nonchè grandi amiche (fra alti e bassi): Rosalinda Cannavò e Dayane Mello creando anche un certo turbamento fra le due. Il figlio dell’ex portiere ha però preferito alla modella brasiliana, l’attrice siciliana e una volta uscito dalle mura di Cinecittà ha fatto presto rientro nella sua casa ad Osimo ma si è detto pronto a continuare la sua storia con Rosalinda anche lontano dalle riflettori. Ecco le dichiarazioni che ha fatto l’ultimo eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip durante la sua ospitata a Casa Chi.

Andrea Zenga a Casa Chi, le dichiarazioni

“Ho vissuto da dicembre la casa e da quando c’ero io è sempre stata Rosalinda. E’ sempre stata la ragazza che mi piace senza scheletri sull’armadio quindi mi baso su quello che ho vissuto”. Queste le prime dichiarazioni ufficiali di Andrea Zenga sulla sua storia (appena iniziata) con Rosalinda Cannavò. Il giovane infatti ha voluto precisare che ha conosciuto “Una persona vera e mi baso su quello. Tutto quello che è successo prima cerco di non prenderlo in considerazione”.

Adua Del Vesco

Rosalinda si è abbandonata al sentimento che provava per Andrea Zenga nonostante fuori avesse comunque una situazione ancora in sospeso con il fidanzato, Giuliano Condorelli ma a tal proposito ecco come la pensa l’ultimo eliminato dalla casa: “Ha preso una decisione importante… Le starò vicino se vorrà, partiamo da una buona base e cercheremo di far nascere qualcosa d’importante”.

Inoltre sulla dichiarazione d’amore che Dayane ha fatto a Rosalinda Andrea si è così espresso “Il ti amo alla fine credo sia più un ti voglio bene” ma la giornalista l’ha subito punzecchiato dicendogli “Potevi dire anche io” ma “Non corriamo troppo” è invece stata la risposta di Zenga.

Andrea Zenga e Dayane Mello

Durante l’inizio del percorso di Andrea Zenga nella casa del GFVip, il ragazzo si è avvicinato proprio all’amica di Rosalindà, Dayane Mello ma proprio su quest’ultima Andrea ha così confessato: “Con lei è stato un gioco e credo di essere stato chiaro dall’inizio dicendo che non è il mio tipo di donna e infatti la ragazza che piace a me è Rosalinda”.