Momento romantico per Mara Venier e il marito Nicola Carraro con tanto di scambio di messaggi dolcissimi dopo una passeggiata.

In una giornata di sole, Mara Venier ha regalato ai suoi followers un momento di dolce quotidianità condividendo una foto al parco, a Milano, insieme al marito Nicola Carraro. Il noto imprenditore ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute negli ultimi mesi e, anche per questo, vedere la coppia, insieme, felice ha generato grande affetto da parte del pubblico che segue i due.

Nicola Carraro e i problemi di salute

Come anticipato, negli ultimi mesi Nicola Carraro aveva dovuto fare i conti con una serie di acciacchi, più o meno gravi, che ne avevano condizionato la salute e anche gli spostamenti per lavoro e di piacere. Lo stesso marito di Mara Venier aveva raccontato, però, di come le cose stessero migliorando grazie alla fisioterapia portata avanti ad Abano Terme.

Carraro si era mostrato di nuovo in piedi e abbastanza in forma dopo un lungo periodo passato in carrozzina che, come detto, però è ancora presente nei suoi spostamenti in quanto la situazione non è ancora del tutto rientrata.

Lo scatto social di Mara Venier e Carraro

Ad ogni modo, in queste ore, nello scatto pubblicato in un post da Carraro, ecco un momento di grande gioia. Nella foto mostrata, ecco la Venier essere seduta accanto al marito, su una panchina, mentre lo abbraccia teneramente. Carraro, seduto in carrozzina per via di un’ernia del disco che lo affligge da alcuni mesi, è apparso sereno e sorridente, con la coppia circondata dal verde e dalla tranquillità di un giardino cittadino. Un’immagine semplice, ma allo stesso tempo molto incisiva, che racconta la forza di un amore che non conosce ostacoli.

Nei commenti non sono mancati i messaggi di affetto e sostegno da parte dei fan, ma anche un dolcissimo scambio tra i diretti interessati. Carraro ha risposto con parole affettuose alla moglie, a dimostrazione del forte legame che li unisce e della gratitudine per il suo supporto. “Grande mia moglie“, la sua frase dopo quelle della Venier che aveva detto: “Passeggiata mattutina a Milano”. Insomma, un amore maturo, solido, che non ha bisogno di grandi gesti per essere raccontato. La speranza è di vedere presto un altro scatto con entrambi in piedi e ancora più felici.