“Non perdono”: la madre di Valeria Marini rompe il silenzio

La distanza tra Valeria Marini e sua madre, Gianna Orrù resta. I rapporti si sono rovinati da qualche tempo. Le parole della signora.

La lite e i rapporti rovinati da diversi mesi: cosa è successo davvero tra Valeria Marini e sua madre, Gianna Orrù? Le dichiarazioni delle due donne sono state diverse negli ultimi tempi ma a Le Iene, la signora ha voluto spiegare la propria posizione sottolineando come, da parte sua, non ci sia per il momento l’intenzione di tornare indietro.

Gianna Orrù e il rapporto con Valeria Marini

Intervistata da Le Iene, la madre di Valeria Marini, Gianna Orrù, ha spiegato quello che da tempo era il suo rapporto con la figlia. In questo senso, a proposito del feeling rovinato dopo la truffa subita dalla signora, la donna ha precisato: “Bisogna trovare sempre delle scuse, è sempre colpa degli altri non è mai colpa tua o del tuo comportamento… Sono 30 anni che io combatto per Valeria, forse avrebbe dovuto essere un po’ più riconoscente viste le cose che ho fatto per lei”.

Un pensiero molto duro ribadito anche nelle battute seguenti: “Io non voglio riconciliarmi con Valeria non ho niente da dirle. La riconoscenza non è di questo mondo, tutta questa gente che entra nel mondo dello spettacolo perde il senso della realtà, tutti e non ti dico altro”.

Parlando anche della sua vita e di come si sia sviluppata: “Io ho lasciato il mio lavoro, ero una professionista, lavoravo e guadagnavo molto bene, se tornassi indietro non lo lascerei più il lavoro, l’ho lasciato per risolvere 8.000 problemi suoi, tornassi indietro continuerei con il mio lavoro che mi piaceva tanto, tranquilla, per cui ho studiato tanto […]”.

La truffa e la scelta di non perdonare

La signora Orrù ha poi spiegato a Le Iene la questione della truffa subita ma anche la sua intenzione di non perdonare: “Sono molto stanca, sono molto provata, a me questa truffa mi ha distrutto la vita. Io sono stata cornuta e mazzata, non solo subisci la truffa, ti portano via tutti i soldi e poi ti mancano di rispetto”.

E ancora, chiamando in causa la Marini: “Purtroppo ho dedicato la mia vita ai miei figli, tornando indietro non lo farei più, io non perdono, perché dovrei perdonare mia figlia? Tu non devi dimenticarti di essere figlia, devi sempre ricordare che sei figlia e che devi molto a questa madre. Ho dato tanto ai miei figli, adesso basta”.