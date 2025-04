Interessante rivelazione di Laura Pausini dopo una serie di foto in costume pubblicate sui propri canali social che hanno suscitato la curiosità dei fan.

Di recente aveva espresso le sue preoccupazioni per la figlia. Adesso Laura Pausini è tornata a far parlare di sé per ragioni per diverse e molto più gioiose. In occasione delle feste di Pasqua, infatti, la famosa e amata cantante aveva augurato ai fan tanti auguri mostrandosi in costume durante una vacanza. Agli occhi di tutti è subito parso evidente un importante dimagrimento.

Laura Pausini e le foto in costume

In occasione della Santa Pasqua, Laura Pausini ha scelto di viaggiare e allontanarsi dalle preoccupazioni e dallo stress della città. La cantante ha pubblicato i suoi auguri pasquali sui social mostrandosi all’aperto, in una location mozzafiato al mare. Non poteva, quindi, mancare qualche scatto in costume che ha attirato l’attenzione di tutti i suoi seguaci.

Laura Pausini – www.donnaglamour.it

La Pausini, infatti, oltre a mostrare il suo sempre presente sorriso ha in qualche maniera dato modo di osservare un importante dimagrimento. Una forma fisica invidiabile che diversi utenti hanno notato e sulla quale hanno chiesto delucidazioni. In questo senso, nessuno si sarebbe aspettato una risposta della diretta interessata.

Come è dimagrita la cantante

Tutto è partito da un commento di un fan che sotto al post della Pausini ha chiesto in che modo la donna fosse dimagrita così tanto. La cantante ha quindi replicato lasciando tutti a bocca aperta: “Ho iniziato una dieta con un dietologo ad aprile scorso. Ho mangiato da sola per 5 mesi pesando tutto e non sgarrando mai”, ha esordito.

E ancora: “Ho iniziato a fare ginnastica 3 volte alla settimana per un anno intero e ho fatto un tour che mi portava 3 ore ogni sera sul palco dove non mi risparmiavo fisicamente. Andavo una volta al mese a pesarmi per cercare di capire se ciò che stavo facendo funzionava. E ho continuato, con fatica e costanza. Con volontà di togliermi di dosso i chili che non mi facevano stare serena sul palco e fuori”.

La Pausini ha poi specificato: “Non ho fatto punture e non ho usato i metodi che vanno di moda oggi per dimagrire velocemente nonostante tutti le lo consigliassero e a proposito di questo non sono un medico ma prima di mettere nel corpo qualcosa io preferisco conoscere le possibili controindicazioni. Per perdere chili ( a me per lo meno) ci vogliono soprattutto volontà e sacrificio e se lo si fa senza fretta anche la pelle e il buon umore ne traggono beneficio”, ha aggiunto svelando il suo segreto e le sue scelte. Complimenti!