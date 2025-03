Laura Pausini racconta sui social il cambiamento della figlia Paola e chiede consigli ai genitori sulla preadolescenza.

La figlia di Laura Pausini, Paola, ha da poco compiuto 12 anni ed è in piena preadolescenza, una fase che preoccupa la famosa cantante. Infatti, in un post social, l’interprete di “La solitudine” racconta i profondi cambiamenti della figlia che le stanno mettendo agitazione.

La Pausini ha, inoltre, chiesto consiglio ad altri genitori per sapere come comportarsi di fronte a questo mutamento nella figlia. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Laura Pausini: “Paola non sta più in braccio”

In un simpatico post pubblicato su Instagram, la cantante racconta i grandi cambiamenti nella figlia.

“Era il 17 marzo 2014 e avevo portato Paola a Marrakech in Marocco con tutti noi della band e lei stava sempre in braccio a me, con gli occhi grandi e guardava tutto e tutti con curiosità, sempre sorridente, dolce, tranquilla, cucciola…” racconta sotto la foto che risale a 11 anni fa.

Poi rivela: “Oggi, 17 marzo 2025, Paola non sta più in braccio e chiudendosi nella sua camera mi ha appena detto: “Bro stai chill”“, una frase che ha sconcertato Laura, che si chiede “…a me!? ma in che senso? Bro?“.

Alla fine del post, la cantante chiede consigli agli altri genitori: “A voi succede di sentirvelo dire o di dirlo?“.

La reazione dei genitori

Il post di Laura Pausini ha scatenato un’ondata di commenti da parte di genitori che si sono ritrovati nelle sue parole. Molti hanno condiviso aneddoti simili, raccontando le espressioni inaspettate usate dai propri figli adolescenti.

“Mia figlia mi chiama Roberta“, ha raccontato ironicamente una mamma. Un’altra ha aggiunto: “A me rispondono con ‘inshallah sister’ a qualsiasi cosa“. Qualcuno ha anche avvertito la cantante: “Preparati a tutto. La nostra adolescenza dimenticala“.