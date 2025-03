Lo show di Fabrizio Corona al Teatro Manzoni solleva polemiche e arriva in Parlamento con un’interrogazione al governo.

Fabrizio Corona torna ancora una volta al centro della polemica dopo l’ultima esibizione al Teatro Manzoni, durante la quale ha baciato e insultato un cartonato raffigurante la giornalista Selvaggia Lucarelli. L’episodio, considerato da molti offensivo e volgare, ha scatenato un’ondata di indignazione e ha portato la deputata del Partito Democratico Eleonora Evi a presentare un’interrogazione parlamentare. Ma scopriamo che cosa è successo.

L’indignazione del pubblico e le scuse del teatro

La performance ha generato numerose critiche, non solo da parte del pubblico ma anche dagli addetti ai lavori. Infatti, due giorni dopo l’evento, il Teatro Nazionale si è scusato ufficialmente con gli spettatori per i contenuti dello show, ritenuti offensivi e inappropriati.

La parlamentare del PD, Eleonora Evi, ha dichiarato: “Non si può definire spettacolo una serie di insulti, bodyshaming e atti sessuali simulati su un cartonato che raffigura una donna. Questo non è cultura né intrattenimento, ma solo violenza verbale“.

Fabrizio Corona – www.donnaglamour.it

Selvaggia Lucarelli ha risposto con parole dure, sottolineando le difficoltà nel far valere le proprie ragioni contro Corona. Ha paragonato il suo caso a quello di Fedez, evidenziando come quest’ultimo abbia ottenuto rapidamente un ammonimento contro l’ex fotografo: “Oggi penso a quante corsie ha la giustizia e a quante donne, davvero vessate e in pericolo, aspettano quell’ammonimento“.

Fabrizio Corona e le provocazioni su Fedez e altri personaggi

Lo spettacolo di Corona non ha colpito solo Lucarelli. Durante la serata, l’ex re dei paparazzi ha lanciato insulti contro Gino Paoli, Emis Killa, Donald Trump, Volodymyr Zelensky e altre celebrità. Inoltre, ha rilanciato un presunto scoop su un costoso orologio che Fedez avrebbe regalato a Christian Iovino per comprarne il silenzio dopo un’aggressione in discoteca.

L’episodio ha acceso il dibattito sulla libertà di espressione nello spettacolo e sui limiti della satira. Resta da vedere quali conseguenze avrà l’interrogazione parlamentare e se ci saranno provvedimenti nei confronti di Fabrizio Corona.