Elisabetta Gregoraci dedica un dolce messaggio al figlio Nathan Falco per il suo 15° compleanno: il gesto commovente.

Il figlio nato dal matrimonio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, Nathan Falco, compie 15 anni e i genitori hanno sorpreso i fan con una dolce dedica social.

Ma a commuovere i follower sono state le parole della showgirl e conduttrice televisiva, che ha ricordato il giorno della nascita del figlio. Scopriamo che cosa ha detto.

La dedica di Elisabetta Gregoraci al figlio Nathan Falco

Elisabetta Gregoraci ha condiviso un post toccante su Instagram per celebrare il 15esimo compleanno del figlio Nathan Falco, avuto dall’ex marito Flavio Briatore.

La showgirl ha pubblicato una serie di foto che raccontano il loro rapporto speciale, accompagnate da parole piene d’amore: “18 marzo, il giorno più bello della mia vita. 15 anni fa sei arrivato tu e l’hai riempita di un amore che non si può spiegare, solo vivere“.

Nel suo messaggio, la conduttrice ha espresso la gioia di essere madre, sottolineando la crescita e la complicità costruite con Nathan Falco nel corso degli anni. “Ogni giorno con te è stato una scoperta, un’avventura, una crescita reciproca. Non smettere mai di essere te stesso e di credere nei tuoi sogni“, ha aggiunto, concludendo con un dolce augurio: “Buon compleanno vita mia, la tua mamma“.

Il messaggio di Flavio Briatore

Anche Flavio Briatore ha voluto dedicare un pensiero al figlio nel giorno del suo compleanno. Sul suo profilo social, l’imprenditore ha scritto un messaggio affettuoso: “Tanti auguri Falco. Tantissimi auguri per i tuoi splendidi 15 anni“.

Nathan Falco attualmente studia in un prestigioso college in Svizzera, ma torna spesso a Montecarlo dai genitori, che, pur vivendo in case separate, mantengono un ottimo rapporto per il bene del figlio.

L’affetto di Elisabetta Gregoraci per Nathan Falco è sempre stato evidente, sia nelle dichiarazioni pubbliche che nei momenti condivisi sui social. La showgirl ha più volte sottolineato quanto il figlio sia il centro della sua vita e la sua più grande gioia.