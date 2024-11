Colpo di scena: “Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si risposano”

Novità in arrivo per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Tra i due sembra esserci un ritorno di fiamma piuttosto deciso…

Cosa sta succedendo tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore? Chi può dirlo ma a quanto sembra, tra i due, ci sarebbe un riavvicinamento notevole in corso – per altro mai smentito dai diretti interessati – tanto che Diva e Donna avrebbe ipotizzato il clamoroso colpo di scena, ovvero che i due sarebbero pronti a risposarsi…

“Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si risposano”

Non si sono mai allontanati troppo, anche per via del figlio in comune, Nathan Falco. Anche per questo nelle ultime ore i rumors su Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono aumentati a dismisura. Addirittura è Diva e Donna ad aver ipotizzato una “colpo di scena clamoroso”. Quale? I due starebbero pensando di risposarsi.

Nel noto media, ecco una prima pagina dedicata proprio alla showgirl e all’imprenditore con tanto di frase emblematica: “Si risposano”.

Secondo quanto riporta Diva e Donna, quindi la relazione tra Elisabetta e Flavio sarebbe ripresa a gonfie vele dopo la rottura di lei con Giulio Fratini tanto da arrivare alla decisione di unirsi nuovamente in modo ufficiale.

Elisabetta Gregoraci

La gag sulle nozze

Il rumor di Diva e Donna, per la verità, fa eco ad una simpaticissima gag che aveva visto interessata proprio la coppia. “Se si risposa io lo ammazzo”, aveva detto la Gregoraci durante un fuorionda nel programma su Rai 2 ‘Questioni di stile’. L’ennesima occasione in cui la donna aveva mostrat ancora molta gelosia nei confronti dell’ex.

A questo punto non resta che aspettare conferme o smentite da parte dei diretti interessati che, con ogni probabilità, vorranno rispondere in qualche modo alle voci che li riguardano molto da vicino. Nel caso in cui questa indiscrezione fosse vera, auguriamo alla coppia ogni cosa positiva possibile.