Elisabetta Gregoraci, il fuorionda su Briatore: “Se si risposa…”

Il curioso retroscena su Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: spunta il fuorionda dopo la puntata di ‘I Segreti di Casa Briatoraci’.

Sono estremamente legati e non lo hanno mai nascosto. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore che, anche dopo essersi lasciati e aver posto fine in modo ufficiale anni fa alla loro relazione, sono comunque rimasti sempre uniti, anche per via del loro figlio, Nathan Falco. In questo senso è da leggersi un curioso fuorionda diventato virale in queste ore a seguito dell’ultima puntata di ‘Questioni di stile’ dove è apparsa anche una clip de ‘I segreti di Casa Briatoraci’.

Il fuorionda tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci Flavio Briatore

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Questioni di stile’ dove è andata in scena anche la clip de ‘I segreti di casa Briatoraci’, ecco la bella Elisabetta e il buon Flavio sorridere e prendersi in giro.

“Mi ricordo il tuo primo messaggio: ‘Sei di più, sei speciale, non cambiare mai'”,ha detto la Gregoraci. E Briatore: “Poi sei cambiata…”.

Successivamente, sulla possibilità di vedere Briatore convolare a nozze: “Ma mica ti vuoi risposare, no? Abbiamo finito…?”. E lui: “No, non mi voglio risposare abbiamo finito. Tu invece potresti risposarti”. Elisabetta controbatte: “Non ho voglia di risposarmi, sto bene così”.

Ma come se non bastasse, ecco il fuorionda con la Gregoraci che ha detto su Briatore rispondendo ad una voce che le faceva notare che l’uomo ha promesso di non risposarsi: “Quello lo so, lo ammazzo!”.

Il rapporto con Briatore

Di recente, la stessa Gregoraci aveva sottolineato a La Volta Buona il grande legame con Briatore: “La gente non accetta questa separazione, in realtà noi non ci siamo mai separati, siamo sempre insieme da 20 anni. Io pensavo, ma in realtà non è andata così (ride ndr)”.

Successivamente aveva anche aggiunto: “Abbiamo trovato questo equilibrio bellissimo. Viviamo a 500 metri di distanza, la sera ceniamo spesso insieme, anche senza Nathan, ci raccontiamo delle cose. Nostro figlio è felice e punto. Flavio è stato una persona molto importante della mia vita, lo stesso io per lui. Quando è stato male io c’ero e lui anche”.