Uomini e Donne, Gemma e Fabio si scatenano in studio e mandano in tilt il web

Virali Gemma e Fabio a Uomini e Donne che si sono scatenati a centro studio generando reazioni tra i presenti e sul web. Il video.

Nel pomeriggio di Canale 5, durante la messa in onda della puntata di Uomini e Donne, a prendersi la scena sono stati Gemma Galgani e il suo corteggiatore Fabio. Io motivo? I due signori del trono over si sono decisamente lasciati andare a centro studio ballando anche a piedi nudi e scatenando tantissime reazioni da parte dei presenti e non solo.

Uomini e Donne, Gemma e Fabio show

Maria De Filippi

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda di Uomini e Donne, come detto, a prendersi, in parte, la scena sono stati Gemma e Fabio del trono over. I due si stanno conoscendo e, per il momento, anche con grande stupore, le cose sembrano andare al meglio.

A conferma di tutte queste sensazioni, anche il momento di coppia che i due si sono ritagliati a centro studio. Infatti, Maria De Filippi ha spiegato come il cavaliere, molto vivace e abile nella danza, avesse espresso il desiderio di ballare con la Galgani una lambada.

Detto, fatto. I due si sono ritrovati a danzare davanti a tutti e i sono davvero scatenati…

Il video e le reazioni

Dopo l’ok di Gemma e il via dato dalla De Filippi, la coppia ha iniziato a ballare una lambada. Fabio ha subito afferrato Gemma per scatenarsi in questa danza e entrambi si sono mostrati complici e divertiti. Addirittura si sono tolti le scarpe per avere maggiore libertà e comodità di movimento.

“Siete favolosi”, ha detto qualcuno sui social. “Cavolo, che sia la volta buona per Gemma?”, ha aggiunto qualcuno sottolineando come fin qui la dama di UeD non sia stata troppo fortunata in tema amore. “Momento virale, guardate Gianni e Tina come se la ridono”, hanno commentato altri utenti in vari post su X.