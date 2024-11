Sarah Toscano e il presunto flirt con Javier Martinez: la risposta piccata

Spunta un rumor particolare su Javier Martinez, ora al GF, e la vincitrice di Amici 23, Sarah Toscano. Ecco come stanno davvero le cose.

Javier Martinez continua a far parlare di sé all’interno della Casa del Grande Fratello e non solo. Infatti, nelle ultime ore, proprio sul ragazzo sono emerse delle strane voci che coinvolgono in qualche modo anche Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23. Secondo alcuni utenti del web, Javier avrebbe parlato di un presunto flirt con la giovane cantante prima di entrare al GF….

Il rumor su Javier e Sarah Toscano

Sarah Toscano

In queste ore sono letteralmente impazzite le voci di un presunto flirt che Javier Martinez avrebbe avuto con la vincitrice di Amici 23, Sarah Toscano. Tutto sarebbe partito da alcuni utenti dei social che avrebbero fatto riferimento al fatto che il ragazzo avrebbe confessato questa liaison con la cantante ad alcune concorrenti.

Sulla questione, va detto, fin da subito sono sembrate tante le perplessità e non si sono trovati riscontri su tale voce. A mettere il punto a tutto, poi, ci ha pensato anche la diretta interessata.

La replica della cantante

Non appena questi rumors sono arrivati alla Toscano, la giovane artista ha tenuto immediatatemente a prendere le distanze. Infatti, la bella Sarah, commentando un post su X, ha smentito categoricamente tutto. “Ah, non lo sapevo”, ha scritto la giovane ex Amici facendo riferimento a quelle che sarebbero state le parole di Martinez sul loro conto.

Insomma, a detta di Sarah non c’è stato nulla con Javier prima del suo ingresso nella Casa del GF. Staremo a vedere se il ragazzo vorrà dire qualcosa a proposito o se, magari, come sembra, si sia trattato solo di una voce messa in giro da qualche utente del web e fan di Sarah o dello stesso Martinez solo per creare un po’ di “hype”.