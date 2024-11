Arriva la foto del primo bacio in pubblico tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Lo scatto che conferma la storia.

Tutto confermato: Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono una coppia a tutti gli effetti. Dopo gli scatti rubati alla festa di Halloween, ecco un’altra foto, sempre di quel party in maschera, che vede i due assolutamente vicini e “al bacio”. Non sembra ci siano più dubbi sul fatto che l’imprenditore e l’influencer stiano facendo coppia…

Chiara Ferragni, la foto del bacio con Giovanni Tronchetti Provera

Dopo giorni e giorni di rumors, ecco la foto relativa al primo “bacio pubblico” tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. A pubblicarla è stato Il Giornale d’Italia che ha spiegato come l’immagine in questione che mostra i due imprenditori affettuosamente vicini come mai prima d’ora risalga al 31 ottobre 2024 durante la festa di Halloween al Maka Loft di Milano.

Da quanto si apprende sempre da Il Giornale d’Italia, l’influencer sarebbe anche stata invitata alla presentazione del Calendario Pirelli 2025 che si terrà il 12 novembre 2024 al Natural History Museum di Londra, evento che vedrà numerosi ospiti internazionali. In questo senso, pare evidente come i due non vogliano più nascondersi.

L’accordo tra i Ferragnez

Al netto della nuova relazione della Ferragni, sono arrivate rivelazioni anche sulla storia con Fedez e gli accordi dopo la separazione. A rendere note alcune news è stata l’avvocato dell’influencer al Corriere della Sera che ha spiegato dei dettagli sulle decisioni prese in ambito figli: “(Chiara ndr) Aveva bisogno di molti consigli, soprattutto per tutelare i piccoli figli e ho costruito con lei un rapporto di fiducia“.

E ancora: “Sulla questione (esposizione dei figli ndr) si è subito raggiunto un accordo. Personalmente sposo la linea del Garante della privacy di non esporre i minori. Vero è che se dal concepimento fino alla separazione si è condiviso con il marito la scelta di pubblicare l’immagine dei figli il cambio di impostazione mi pare tardivo e strumentale”.