Antonella Mosetti: “Ecco quanto guadagno davvero su OnlyFans”

La soubrette Antonella Mosetti racconta la sua nuova vita su OnlyFans, compresi i reali guadagni scaturiti dai contenuti per adulti…

La nuova era di OnlyFans con diversi personaggi, anche famosi, che hanno trovato una importante via di guadagno sulla piattaforma per adulti. Tra di loro anche Antonella Mosetti che ospite a ‘Questioni di stile’ ha raccontato quali sarebbero i suoi veri guadagni derivanti dal social “a luci rosse” dove posta foto e video “osé”.

Antonella Mosetti, i veri guadagni su OnlyFans

Antonella Mosetti

Come già accennato in passato, la Mosetti ha spiegato a ‘Questioni di stile’ come abbia approcciato al noto social per adulti OnlyFans e soprattutto quali contenuti abbia deciso di condividere con i seguaci. “Metto delle foto sexy che non posto sugli altri social come un balletto un po’ più osé, o una mutandina che si vede e non si vede”, ha ammesso.

Ma non solo. La donna ha spiegato che tantissimi utenti le richiedano foto di piedi e lei sia molto orgogliosa di questo.

Quando l’argomento si sposta sui guadagni: “Posso guadagnare da 500 euro a 2000 euro al mese”, ha svelato Antonella con grande sicurezza e orgoglio. Spazio anche al tipo di “clientela”. La soubrette ha spiegato: “Trovo molta gente adulta, uomini in carriera, che anche solo l’idea di poter parlare con te… perché non ho miliardi di persone che mi seguono, faccio una cernita, sono pochi ma buoni. Sono carini, rispettosi, gente per bene, non c’è chi ti insulta come su altri social”.

Le tempistiche su OnlyFans

In passato la Mosetti aveva raccontato a Oggi sempre a proposito di OnlyFans di essere stata una delle prime “famose” ad utilizzarla e a trarre dei guadagni. Con grande orgoglio, infatti, la donna aveva spiegato: “Ora sono arrivate anche la Yespica e Dayane Mello. Tra qualche anno ci saranno tutte. Mi hanno trattato come la pecora nera, ma sono solo stata un’apripista: ricordatevi che vengo dalla scuola Boncompagni!”.