Amici, lite furibonda Pettinelli-Zerbi: “Pagliaccio”. Interviene la produzione

Si scaldano gli animi ad Amici. Nella scuola, momento di forte tensione tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Ecco cosa è successo.

Ancora scintille nella scuola di Amici. Protagonisti, in negativo va detto, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi che si sono scontrati davanti a tutti gli allievi di canto. In particolare, la rabbia della maestra e le repliche del professore hanno portato la produzione ad intervenire facendo uscire gli studenti dall’aula dove stavano si stavano tenendo le esibizioni.

Amici, lite tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi

Rudy Zerbi

Nel corso del daytime di Amici mostrato oggi su Canale 5, sono state vere e proprie scintille tra Zerbi e la Pettinelli. In particolare dopo che i cantanti sono stati convocati tutti in studio su richiesta del professore che ha proposto loro di dare e di darsi dei voti riguardo l’interpretazione, la scrittura e la presenza scenica.

A seguito delle votazioni e della classifica stilata, ecco l’intervento della maestra Pettinelli che è arrivata in studio dove si stavano tenenedo le esibizioni con fare decisamente arrabbiato. “Ti restituisco la barbetta da Vessicchio […]. Ma tu hai avuto il coraggio di interrompere il mio esercizio senza voti per fare una classifica. Cosa sei meglio di me? Sei il preside della scuola? […] Non sei obiettivo…”.

L’intervento della produzione

La discussione tra i due insegnanti è poi diventata molto più vivace col passare dei minuti. La Pettinelli ha sbottato ulteriormente: “Sei un pagliaccio, un asino“. Frasi decisamente forti che hanno costretto la produzione ad intervenire non per “dividere” i maestri ma per evitare agli allievi di ascoltare quanto stesse accadendo tra i due prof.

I ragazzi, quindi, sono rientrati in casetta dopo essersi esibiti e aver assistito al pesante diverbio tra gli insegnanti. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori risvolti nelle prossime ore o se la produzione cercherà di mettere un freno ai prof per evitare future problematiche.