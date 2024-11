Da Temptation Island al Grande Fratello: anche Alfonso (ex di Federica) entra nella Casa. La reazione è inaspettata.

Solamente la scorsa settimana ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello una delle protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island: Federica Petagna. Ma non è rimasta “sola” a lungo. Infatti, nella puntata di ieri del reality condotto da Alfonso Signorini ha fatto il suo ingresso anche il suo ex fidanzato, Alfonso D’Apice.

Ma come l’ha presa Federica? Scopriamo che cosa è successo.

Grande Fratello: un ingresso inaspettato

I due giovani napoletani hanno partecipato all’edizione autunnale di Temptation Island per risolvere i problemi di gelosia di Alfonso.

Dopo un percorso fatto di alti e bassi, i due avevano deciso di uscire separati dal programma. Ma non solo. Federica aveva anche iniziato una frequentazione con il single che ha conosciuto all’interno del villaggio delle fidanzate.

Alfonso Signorini

Poi il colpo di scena: Federica è entrata nella Casa del Grande Fratello. A distanza di pochi giorni, però, la ragazza è stata “raggiunta” dall’ex fidanzato Alfonso, e la sua reazione ha lasciato tutti a bocca aperta.

L’ingresso di Alfonso al Grande Fratello

Federica non era a conoscenza della partecipazione di Alfonso fino a pochi istanti prima dell’annuncio ufficiale di Alfonso Signorini. La sorpresa è stata evidente, ma la reazione di Federica ha spiazzato molti: la giovane è corsa ad abbracciare Alfonso.

La concorrente, dopo l’abbraccio, ha dichiarato ai coinquilini di essere felice di ritrovare Alfonso all’interno della casa, senza però nascondere l’emozione del momento. Un gesto che ha subito attirato l’attenzione del pubblico.

L’ingresso di Alfonso nella Casa potrebbe portare ad un confronto tra i due ex fidanzati e, chissà, anche ad un riavvicinamento.

Ora il pubblico si interroga sulle dinamiche che potrebbero crearsi, soprattutto per via della presenza di Javier, che da subito si è avvicinato a Federica. Non ci resta che attendere per scoprire come si evolveranno le cose.