La nota soubrette Antonella Mosetti ha rivelato alcuni dettagli sulla sua esperienza sul noto social OnlyFans: le foto e i guadagni.

Non solo il retroscena sulla liasion con Bettarini e la reazione di Simona Ventura, Antonella Mosetti, nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Oggi si è sbilanciata anche su alcune dinamiche della sua nuova vita sui social, in particolare su OnlyFans, il network dove si pubblicano contenuti a pagamento per adulti.

Antonella Mosetti e i guadagni su OnlyFans

La Mosetti ha avuto modo di raccontare come sia stata la prima a utilizzare OnlyFans e sfruttarne il grosso impatto e ha pure svelato alcuni dei suoi guadagni con certe semplicissime foto.

La soubrette ha spiegato di non aver alcun tipo di vergogna ad essere sul social con il suo nome e cognome, cosa che non tutte le persone conosciute fanno.

“Con nome e cognome, non come queste famose – ce ne sono – che lo fanno sotto pseudonimo tipo Jessica 22”, ha raccontato la bella Antonella: “Mostro l’inguine, una tetta, i piedi. Ho deciso di diventare imprenditrice della mia immagine. C’è l’operaio che si accontenta di un vocale in cui pronuncio il suo nome, e chi mi dà 2 mila euro per la foto del mio piede con sopra la schiuma da barba”.

Per la donna, l’aver compreso il potenziale della piattaforma per prima è un vanto: “Ora sono arrivate anche la Yespica e Dayane Mello. Tra qualche anno ci saranno tutte. Mi hanno trattato come la pecora nera, ma sono solo stata un’apripista: ricordatevi che vengo dalla scuola Boncompagni!”.

Insomma, dopo aver lavorato per diverso tempo in televisione, da ‘Non è la Rai’ in poi, la donna pare aver trovato una nuova e soddisfacente via per essere felice e ben remunerata.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna: