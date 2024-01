Dopo aver letto le cifre relative all’evasione fiscale in Italia, Alessandro Gassmann si è sfogato via social.

Con un post su X, Alessandro Gassmann si è sfogato contro gli evasori fiscali in Italia visto che – stando ai dati riportati da Il Fatto Quotidiano – le cifre legate all’evasione sarebbero calate a ben 83,6 miliardi di euro dal 2021.

“Quando da 40 anni paghi tutte le tasse con puntiglio e determinazione, perché vuoi contribuire al buon funzionamento dello stato, e leggi di 83 miliardi e mezzo di evasione, e sai che chi non paga non pagherà mai e che gli pagherai scuole, ospedali e tutto tu… una moltitudine di scrocconi, ladri, vigliacchi e spesso molto ricchi. A voi, che non pagate le tasse il mio più sincero e sentito v***nculo”, ha scritto l’attore.

Alessandro Gassmann: lo sfogo via social

Attraverso i social Alessandro Gassmann ha spesso commentato questioni di carattere politico e sociale e, nelle ultime ore, ha tuonato contro gli evasori fiscali a seguito delle cifre riportate – da Il Fatto Quotidiano – in merito all’argomento.

In tanti, sui social, hanno commentato quanto scritto dall’attore e gli hanno dato ragione. Nei giorni scorsi Gassmann si è espresso anche sul caso dei Pandori Balocco e sulla “falsa beneficenza” da parte di Chiara Ferragni (che, però, sembra aver preferito non replicare) e aveva affermato: “La classe non si insegna né si compra”. In tanti sono curiosi di saperne di più sul conto dell’attore che, attraverso i social, non perde occasione per dire la sua su tematiche di carattere politico, sociale o legate al mondo dell’attualità.