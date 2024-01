Dall’Argentina arrivano messaggi emblematici di Belen Rodriguez con tanto di possibile frecciatina agli ex. Ecco cosa ha detto.

La verità sui tradimenti di De Martino, la polemica per la gestione di Luna Marì con Spinalbese e in mezzo a tutto questo una serie di messaggi, neppure tanto in codice dell’Argentina. Belen Rodriguez sembra davvero scatenata nella sua vacanza in Patria e non manca di aggiornare i suoi fan con immagini e filmati. Nelle sue stories Instagram, però, anche qualche dettaglio pungente che riguarda, forse, proprio i suoi ex…

La frecciata di Belen agli ex: il messaggio

In queste ultime ore, come detto, la Rodriguez è davvero scatenata nella sua Argentina. La showgirl ha pubblicato una serie di contenuti tra video e immagini che fanno vedere come sta trascorrendo questi giorni in compagnia dei figli e del nuovo compagno Elio Lorenzoni.

Tra una polemica su De Martino e una serie di risposte a Spinalbese, ecco arrivare una frase che potrebbe essere indirizzata ad entrambi loro.

La modella, infatti, oltre a replicare ad un fan che aveva chiamato in causa proprio De Martino, si è lanciata in una frase condivisa nelle stories Instagram che pare poter essere una frecciatina diretta agli ex.

L’argentina ha scritto: “Invece di cercare di essere una persona di successo, cerca di essere di valore”. Parole che potrebbero far riferimento alla fama della donna e alla ricerca di attenzioni dalla tv da parte degli ex, e forse, in questo caso più a Antonino Spinalbese che proprio grazie alla relazione con lei era entrato nel giro dello spettacolo. Al netto delle parole di Belen, non abbiamo però la certezza che possa essersi trattato di una stoccata in tal senso.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’argentina decisamente spensierata nel suo Paese: