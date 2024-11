Cristian Totti compie gli anni: la strana dedica di Chanel (e di mamma e papà…)

Il compleanno di Cristian Totti e gli auguri di tutta la famiglia. Spicca la particolare dedica di sua sorella Chanel ma non solo…

Tanti auguri a Cristian Totti, primogenito di Ilary Blasi e di Francesco Totti. Il ragazzo ha festeggiato in queste ore il 19esimo compleanno e ha ricevuto via social tantissimi messaggi di auguri. In questo senso sono spiccati quelli di sua sorella Chanel ma anche le dediche di mamma Ilary e di suo padre Francesco…

Cristian Totti compie gli anni: la dedica di Chanel

Senza dubbio è stata una giornata speciale per Cristian Totti che ha festeggiato il suo 19esimo compleanno. Diversi i messaggi ricevuti dal ragazzo e, come detto, non sono passati inosservati quelli che gli sono giunti da parte della famiglia.

In particolar modo ha spiccato il commento di sua sorella Chanel che in una storia Instagram ha scritto: “Anche se siamo cane e gatto, rimani la persona più importante, il mio punto di riferimento. Auguri e goditi al meglio questo giorno”, le parole della ragazza che ha rivelato un lato nascosto del loro rapporto che, quindi, è fatto di alti e bassi come capita sempre tra fratello e sorella.

Ilary Blasi

Le parole di Ilary Blasi e Francesco Totti

Oltre alle parole di Chanel, però, per Cristian non sono mancati gli auguri di mamma e papà. Ilary Blasi, infatti, ha scritto per suo figlio una storia con “I love you”.

Stesso discorso per papà Francesco che ha scelto di scrivere: “Tanti auguri”, facendo seguito al messaggio dello scorso anno dove aveva anche augurato al ragazzo tutto ciò che desiderava.

Oltre alla famiglia, accanto al giovane Totti anche la sua fidanzata, Melissa Monti, che ha sicuramente condiviso queste ore di gioia con lui. Vedremo se sui social ci saranno ulteriori scatti e curiosità a proposito di questo 19esimo compleanno del ragazzo.