GF, arriva la strigliata dagli autori: “Mi hanno detto…”

Una concorrente del GF è stata sgridata dagli autori del reality. Ecco cosa è successo all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Sono state ore di turbolenza nella Casa del GF. Alcuni concorrenti hanno avuto delle discussioni e hanno fatto diverse lamentele anche per il comportamento di certi inquilini. In particolare ha colpito lo sfogo di Maria Vittoria Minghetti che ha sbottato contro Lorenzo Spolverato ricevendo un forte rimprovero da parte degli autori.

GF, Maria Vittoria Minghetti e lo sfogo nella Casa

Secondo quanto è stato ricostruito anche da diversi utenti del web, pare che tutta la discussione nella Casa sia partita quando la Minghetti si è lamentata con Enzo Paolo Turchi per la nomination ricevuta da Luca Giglioli (Giglio). A quel punto Lorenzo Spolverato avrebbe sentito le sue parole e avrebbe fatto nascere una forte discussione con la ragazza. Tra i due sono volate parole grosse e successivamente c’è stato l’intervento anche di altri inquilini che, dopo aver detto la loro, hanno provato a riportare la calma nella Casa. Una calma che sarebbe arrivata solo dopo, forse, anche per l’intervento degli autori.

Alfonso Signorini

L’intervento degli autori

Dopo che all’interno della dimora del Grande Fratello è tornata in qualche modo la pace, la Minghetti ha spiegato cosa le sarebbe stato comunicato dagli autori. La ragazza, come si evince da qualche post social su X, avrebbe chiesto consigli in confessionale e avrebbe ricevuto delle “dritte”.

“[…] Poi mi è stato detto che ho esagerato nei modi. Così mi è stato detto. Quindi io penso e rifletto che forse ho esagerato, in cosa ho esagerato. Forse potevo evitare qualcosa. E quindi ho ragionato, ma tutto qua”, le sue parole.

Staremo a vedere se ci saranno ulteriori interventi o se si farà chiarezza su questo presunto intervento per “placare” le cose all’interno del reality. Sicuramente non sarebbe la prima volta.