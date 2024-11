Veronica Peparini a La Talpa pochi mesi dopo il parto: il commento di Diletta Leotta

Sono state tante le critiche per Veronica Peparini, sbarcata a La Talpa pochi mesi dopo il parto: arriva il commento di Diletta Leotta.

La Talpa è iniziata e nel cast è presente anche Veronica Peparini che ha partecipato come unico concorrente insieme al compagno Andreas Muller. Per la donna, però, sono arrivate molte critiche in quanto ha da pochi mesi dato alla luce due bimbe e, secondo alcuni, questo sarebbe dovuto venire prima del lavoro. A commentare la vicenda è stata Diletta Leotta, intervenuta a Pomeriggio 5.

Veronica Peparini criticata: il commento di Diletta Leotta

Ospite di Pomeriggio 5 a margine della prima puntata de La Talpa, la Leotta ha commentato, sotto indicazione di Myrta Merlino, le tante critiche giunte a Veronica Peparini per aver preso parte al reality a pochi mesi dal parto.

Diletta Leotta

La Leotta, a quel punto, ha detto rispondendo alla frase della presentatrice che aveva sottolineato come “ovviamente sul padre non hanno detto nulla“, “Purtroppo è sempre così è una storia che si ripete sempre, la responsabilità è sempre della donna e della mamma”. Insomma, Diletta, anche lei diventata madre da poco, ha difeso la Peparini.

La Talpa, l’esperienza di Diletta

Parlando invece della sua esperienza nel reality come conduttrice, Diletta ha aggiunto: “Non ho voluto sapere dagli autori chi era la talpa perché me la sono voluta godere, ho giocato insieme a loro”, le sue parole. “E alla fine cambiavo idea continuamente perché le prove e le missioni li mettevano così tanto a dura prova che non capivo se fingevano o erano davvero la talpa”.

Curiose le parole su alcuni dei protagonisti del casto: “Alessandro Egger è stata una sorpresa straordinaria ci ha fatto divertire tantissimo e penso che vi innamorerete di lui. Lucilla Agosti ha un’energia incredibile, Ludovica Frasca, Veronica Peparini anche”, ha concluso la Leotta.