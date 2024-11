La lotta di Bianca Balti: si mostra durante la chemio e svela quante gliene mancano

La super modella Bianca Balti si è mostrata sui social impegnata in un ciclo di chemioterapia a conferma della lotta continua della donna.

La battaglia di Bianca Balti dopo l’annuncio del tumore ovarico continua e la super modella sta provando a dare messaggi positivi sia per quanto riguarda la sua situazione sia per quanto concerne il voler motivare le persone che stanno attraversando qualcosa di simile a lei. La donna ha scelto di farsi vedere durante un ciclo di chemio e ha spiegato anche quanti gliene manchino.

Bianca Balti, la foto durante la chemio

Solamente pochi giorni fa, la Balti aveva spiazzato tutti facendo vedere completamente rasata senza capelli. Ora, la modella ha fatto molto di più, immortalandosi durante un ciclo di chemioterapia. La donna ha mostrato a tutti con una storia su Instagram il port che le è stato impiantato al lato del torace, sopra il seno sinistro.

Da quanto è stato possibile capire, la prima chemio era avvenuta a metà ottobre e ora è stato il tempo della seconda. La bella Bianca, che non ha perso il sorriso, ha svelato, di fatto, quante altre gliene manchino per concludere il ciclo: il medico pare ne abbia previsto sei, per finire deve farne quindi ancora quattro. “-2 Chemo, only 4 to go”, ha scritto, infatti, la donna.

Bianca Balti

Il video senza capelli

La storia social durante la chemio, come anticipato, fa seguito al divertente filmato che la modella ha pubblicato completamente rasata con tanto di “slogan” che recitava: “Once a Bad B**ch… always a Bad Bitch”.

Il filmato su TikTok aveva riscosso tantissimo successo e aveva portato alla donna diversi messaggi di sostegno ma anche di gratitudine per il segnale che stava mandando alle altre persone che stanno vivendo un momento simile al suo. “Grazie Bianca per quello che fai e per non perdere sempre il sorriso”, “Unica e solare come sempre, grazie”, “Sempre bellissima, un grande messaggio per tutti. Siamo con te”, le è stato scritto.