Una scelta importante per Bianca Balti che sui social ha deciso di mostrarsi completamente rasata senza capelli. Il video.

La sua lotta contro il tumore ovarico continua e Bianca Balti non perde il sorriso. La conferma è arrivata anche via social dove, in queste ore, la nota modella ha mostrato l’ultima decisione estrema relativa al suo aspetto. La donna, infatti, ha optato per rasarsi completamente i capelli e di far vedere a tutti i suoi fan il nuovo aspetto fisico.

Bianca Balti, il video senza capelli dopo la chemio

Attraverso un filmato sui social, precisamente su TikTok, ecco Bianca Balti che ha mostrato il suo ultimo “taglio”: la top ha deciso di tagliarsi tutti i capelli, apparendo per la prima volta in modo inedito. Per la modella è stato senza dubbio un cambiamento importantissimo anche per fare vedere come stia cercando di reagire in modo forte e deciso alla malattia e alla inevitabile perdita di capelli dovuta alla chemioterapia che sta affrontando.

A rendere tutto ancora più bello, anche la didascalia scelta dalla bella Bianca che ha sottolineato come anche in questo modo sia sempre una “Bad bi**h”.

Le reazioni dei fan

Come era prevedibile che fosse, il filmato condiviso dalla modella ha subito generato moltissimi messaggi e commenti da parte dei fan. Diversi utenti sono rimasti sorpresi da questa scelta considerando quanto sia importante per chi fa il lavoro della Balti rinunciare ai capelli.

Altri fan hanno invece voluto sottolineare come il video sia una importante prova di forza e anche un modo per dare coraggio a chi si trova come lei impegnato nella lotto contro un brutto male: “Bianca è importantissimo per tutti i pazienti oncologici,me compresa,il bellissimo messaggio di positività che stai mandando continua così”, si legge. “Bravissima, grazie per trasmetterci tutta questa forza”.