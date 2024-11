“Ecco quando si lasceranno”: al GF arriva la profezia su Shaila e Lorenzo

Come andranno le cose tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato finito il Grande Fratello? Arriva la profezia di Maria Vittoria.

La relazione nata al Grande Fratello tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continua a far parlare. Tra i concorrenti del reality, infatti, c’è chi non è molto convinto della solidità del loro rapporto tanto da essersi spinto ad una vera e propria profezia. Stiamo parlando di Maria Vittoria Minghetti che ha parlato in modo molto diretto ad altri inquilini della Casa.

Maria Vittoria, la profezia al GF su Shaila e Lorenzo

Intervenuta nella Casa del GF conversando con altri concorrenti, Maria Vittoria ha voluto spingersi a fare una sorta di profezia sulla storia tra Shaila e Lorenzo. Secondo la donna, la loro storia potrebbe non avere tanto futuro. Anzi, proprio in questo senso, secondo lei, i due potrebbero lasciarsi poche settimane dopo la fine del reality.

“Prima o poi, la finzione viene fuori e tutti i nodi vengono al pettine e vi assicuro che, quando questo programma finirà e magari loro staranno ancora insieme, quando escono fanno il giro di qualche trasmissione, di Verissimo e poi si danno una di quelle pedate e via!”. Sono state queste le dure parole della Minghetti.

MariaVittoria su Shaila e Lorenzo: “Quelli gli do tempo 1 mese fuori, poi fanno verissimo, le due trasmissioni che devono fare, dopodiché si danno una di quelle pedate via, proprio così”



DOTTORESSA NON SMETTERE MAI 🍿#grandefratello pic.twitter.com/4OESWkBoau — sisonokevin (@si_sonokevin) October 31, 2024

Il momento no di Shaila

Al netto della previsione fatta da Maria Vittoria, va detto che la coppia formata da Shaila e Lorenzo sembra andare a gonfie vele con la passione che anche nelle ultime ore è stata decisamente tanta. L’unica situazione che ha creato un po’ di incertezza è stata quella che ha visto coinvolto anche Javier.

Il ragazzo, inizialmente vicino a Shaila, ha ricevuto un aereo da parte dei fan che lo hanno sostenuto in merito proprio al comportamento ritenuto da alcuni scorretto appunto da parte di Shaila. Questo messaggio ricevuto ha portato la Gatta allo sconforto e alle lacrime: “Mi sono un po’ persa”, sono state le sue parole.