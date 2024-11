Il mondo del cinema piange la morte del celebre attore e stuntman, Giovanni Cianfriglia, noto per i ruoli nei film di Bud Spencer e Terence Hill.

Una triste perdita per il mondo del cinema è avvenuta in queste ore: è morto Giovanni Cianfriglia, celebre attore e stuntman protagonista delle “lotte” con Bud Spencer e Terence Hill. L’uomo aveva 89 anni e si è spento ad Anzio, Roma, dove era nato nel lontano 1935. Il volto noto era diventato famoso per le numerose interpretazioni in film d’azione, poliziotteschi, spaghetti western e peplum.

Lutto nel cinema: morto Giovanni Cianfriglia

Sono ore di lutto per il mondo del cinema: l’attore e stuntman Giovanni Cianfriglia, celebre per le sue interpretazioni in numerosi film d’azione, spaghetti western, poliziotteschi e non solo, è morto all’età di 89 anni a Anzio, Roma, dove era nato il 5 aprile 1935.

A riportare la triste notizia sono diversi media italiani tra cui Repubblica, SkyTg24 e Adnkronos che hanno ripercorso alcune tappe della sua carriera con particolare focus alle “lotte” con Bud Spencer e Terence Hill in svariati film riprese anche sui social da molti utenti che erano piuttosto appassionati dei celebri film.

La carriera

Cianfrigli fece il suo esordio nel cinema da giovanissimo. Il primo ruolo fu come comparsa e controfigura dell’attore e culturista statunitense Steve Reeves nel film “Le fatiche di Ercole” (1958), dove mise in mostra il suo fisico prestante e atletico.

Successivamente l’attore e stuntman apparve in 17 pellicole interpretate da Bud Spencer e Terence Hill, quasi sempre in ruoli di comparsa durante le scene dove “volavano colpi”.

Tra i film in questione vengono ricordati: “Anche gli angeli mangiano fagioli” (1973), tutti e quattro i film di “Piedone” (1973-1980), “…altrimenti ci arrabbiamo!” (1974), “I due superpiedi quasi piatti” (1977), “Lo chiamavano Bulldozer” (1978), “Pari e dispari” (1978), “Occhio alla penna” (1981), “Chi trova un amico trova un tesoro” (1981), “Banana Joe” (1982).