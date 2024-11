Taylor Mega tradita dalla sorella e dall’ex ci ripensa: “L’ho fatto per mia madre”

Lo sfogo di Taylor Mega in merito ad un “tradimento” di sua sorella con il suo ex e il passo indietro fatto solo per la madre.

Ha generato tanta attenzione lo sfogo recente di Taylor Mega che ha svelato di essere stata “tradita” in un certo senso da sua sorella, partita per un viaggio con il suo ex. La nota influencer è tornata sui propri passi cancellando le varie stories che aveva fatto contro la parente e ha quindi spiegato il motivo della sua retromarcia, legata al quieto vivere della madre.

Taylor Mega, lo sfogo cancellato per la madre

Taylor Mega

Come noto, nelle scorse ore Taylor Mega era arrivata a sfogarsi in modo molto forte sui social per via di un vero e proprio “tradimento” subito da parte di sua sorella. La donna aveva raccontato che la parente era partita per un viaggio in dolce compagnia. Di chi? Del suo ex (di Taylor).

Un qualcosa che l’aveva molto ferita e scossa e che l’aveva appunto portata a parlarne pubblicamente. Poco dopo, però, il passo indietro con la cancellazione di tutti i vari contenuti. Il motivo? Sua madre…

“Ho tolto le storie solo perché abbiamo la stessa madre e in questo momento sta soffrendo molto e mi dispiace che ci vadano di mezzo altre persone. Tutto quello che avevo scritto era vero e rimane. Se non parlo più di questa storia è solo per mia mamma“, ha detto la Mega motivando la retromarcia sull’argomento.

L’affetto dei fan

A seguito dell’episodio, Taylor ha ricevuto tantissimi messaggi da parte dei sostenitori social che lei stessa ha voluto ringraziare per la vicinanza. Tramite un post Instagram, infatti, la bella influencer ha aggiunto alla vicenda: “Grazie a tutti per gli auguri, ma soprattutto grazie per tutti i messaggi di supporto che mi state scrivendo in un momento così delicato e difficile. Questa foto è stata scattata poche ore prima di scoprire la pug*alata che mi è stata data. Non pensavo di avere così tante persone vicino. GRAZIE DI CUORE”.