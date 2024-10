Taylor Mega tuona contro la sorella, il tradimento in famiglia: Giada parte con l’ex fidanzato dell’influencer.

Taylor Mega rimane al centro dell’attenzione mediatica anche dopo lo scandalo del dissing tra Tony Effe e Fedez. L’influencer ha trascorso il suo 31esimo compleanno a Dubai, ma i festeggiamenti hanno preso una piega amara. Infatti, nelle scorse ore, Mega ha rivolto una pesante accusa contro la sorella Giada.

Il tradimento e l’accusa in pasto ai social: scopri che cosa è successo.

Taylor Mega contro la sorella: “Premio miglior me**a dell’anno”

Taylor ha pubblicato una serie di storie in cui, senza mezzi termini, si scaglia contro Giada.

“Il premio miglior me**a dell’anno va a parimerito a mia sorella e allo psicopatico del mio ex che sono patiti per un viaggio romantico insieme” scrive nero su bianco (o meglio, bianco su nero) Taylor Mega nelle storie Instagram.

Taylor Mega

Lo sfogo continua: “Che brava ragazza di grandissimi valori – scrive riferendosi alla sorella Giada – Cerca di non farti rubare i gioielli almeno tu, spero tu sia partita senza“.

Un attacco senza mezzi termini. Ma qual è la verità?

Taylor Mega: lo sfogo social

“Chiama pure la polizia piangendo quando un domani si apposterà dietro le macchine per stalkerizzarti” scrive ancora l’influencer, chiaramente amareggiata e tradita.

Ma non è finita qui. Infatti, in una seconda storia Instagram, Mega attacca: “Sarai sempre la seconda scelta e ringrazia che ti sto regalando un po’ di visibilità“.

E ancora: “La sera del mio compleanno. Quanto sei carina per questo splendido regalo“.

Ma questa sarà la verità o una semplice strategia per richiamare l’attenzione su di sé? Al momento la sorella di Taylor Mega, Giada, non ha risposto alle dichiarazioni (o meglio, agli attacchi) della sorella. Quindi non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti per scoprire come evolverà il conflitto familiare.