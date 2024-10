Dopo gli ultimi rumors su Sanremo 2025 spunta la notizia bomba: Carlo Conti vuole loro sul palco dell’Ariston.

Nelle ultime settimane sono state tantissime le voci sul Festival di Sanremo 2025, soprattutto per quanto riguarda i co-conduttori. Ma chi ci sarà al fianco di Carlo Conti sul palco dell’Ariston? I rumors che si sono susseguiti nell’ultimo periodo hanno fatto riferimento a nomi importanti come quello di Alessia Marcuzzi, nuova giudice a Tale e Quale Show, ma anche quello di Barbara d’Urso.

Ma adesso è arrivata un’indiscrezione che spazza via le precedenti: ecco chi vuole realmente sul palco Carlo Conti.

Sanremo 2025: Pio e Amedeo all’Ariston

Secondo le ultime indiscrezioni, Carlo Conti vorrebbe portare Pio e Amedeo sul palco dell’Ariston come ospiti speciali di una delle cinque serate del festival.

Questa scelta potrebbe essere legata al desiderio di Conti di aggiungere un tocco di comicità e leggerezza alla kermesse, scelta che potrebbe attrarre un pubblico ancora più ampio e variegato.

Pio e Amedeo

Pio e Amedeo, noti per la loro comicità irriverente e fuori dagli schemi, sono attualmente legati a Mediaset, ma le voci parlano di un possibile “nulla osta” da parte di Pier Silvio Berlusconi per permettere al duo di partecipare.

Sanremo 2025: trattative in corso

Pare che Carlo Conti stia facendo “fuoco e fiamme” per avere Pio e Amedeo come protagonisti di una serata del Festival.

Le trattative per il loro coinvolgimento sarebbero tuttora in corso, con il conduttore determinato a garantirsi la loro presenza.

Ma mentre le voci si rincorrono, Carlo Conti è impegnato nell’ascolto e nella selezione dei brani dei Big in gara, e presto verranno annunciati i nomi dei cantanti ufficiali.

Inoltre, lo stesso conduttore sta valutando con attenzione chi lo affiancherà sul palco per offrire uno spettacolo memorabile, capace di soddisfare un pubblico sempre più esigente. Non resta che attendere l’annuncio ufficiale per scoprire se queste indiscrezioni verranno confermate.