Affari Tuoi, Stefano De Martino nomina l’ex: cala il gelo in studio

Emma Marrone in studio ad Affari tuoi? Stefano De Martino nomina l’ex e cala il gelo in studio. Cosa è successo.

Stefano De Matino è al timone di Affari Tuoi da ormai qualche mese e sta ottenendo grandissimi risultati in termini di ascolti. Anche il pubblico da casa sembra apprezzare sempre di più quello che è stato designato come il “successore di Amadeus”.

Durante le puntate del game show preserale di Rai1 ne capitano di tutti i colori: tantissimi colpi di scena e imprevisti stanno mettendo a dura prova l’ex ballerino. Ma ci sono anche momenti intensi, emozionanti e sconvolgenti che stanno sorprendendo il pubblico.

Uno di questi è capitato durante l’ultima puntata del programma, in cui il conduttore ha nominato la sua ex. Ma scopriamo che cosa è successo.

Stefano De Martino: è lei o non è lei?

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa il 30 ottobre, Stefano De Martino ha sorpreso il pubblico con un commento inaspettato che ha suscitato emozione e nostalgia tra i fan.

Durante la conduzione della serata, il presentatore ha notato una somiglianza tra la pacchista Camilla, rappresentante della regione Umbria, e la sua ex fidanzata Emma Marrone.

“Mi è un po’ Pink e un po’ Emma, vero? In ogni caso una cantante” ha dichiarato De Martino, riferendosi al look e al taglio di capelli della pacchista. Queste parole hanno rapidamente fatto il giro del web, ricordando ai fan l’epoca in cui Emma e Stefano erano una delle coppie più seguite e amate d’Italia.

Qui il video di quello che è successo.

Ma questa frase è anche la riprova che tra Stefano ed Emma ancora oggi c’è un bel rapporto.

Emma Marrone e Stefano De Martino oggi

La storia d’amore tra Stefano De Martino ed Emma Marrone ha avuto inizio nel 2009, quando entrambi parteciparono al talent show Amici di Maria De Filippi.

I due, che venivano affettuosamente chiamati “Stemmini” dai fan, hanno vissuto una relazione intensa e seguita dai media, che però si è conclusa nel 2012, quando De Martino ha incontrato Belen Rodriguez.

Tuttavia, nonostante la fine della loro storia d’amore, i due ex fidanzati hanno mantenuto un rapporto di rispetto e affetto reciproco. De Martino ha più volte sottolineato come consideri Emma una parte importante della sua vita e ha parlato pubblicamente del legame di amicizia che ancora li unisce.