Checco Zalone e Mariangela Eboli, la fine definitiva: licenziata in tronco

Checco Zalone mette fine alla relazione con Mariangela Eboli anche sul lavoro: licenziata in tronco, il comico le deve 30mila euro.

Pochi mesi fa aveva fatto scalpore la notizia della fine della relazione tra Checco Zalone e la compagna Mariangela Eboli. Un fulmine a ciel sereno che ha portato, oggi, anche alla fine della loro collaborazione professionale.

Infatti, il comico ha deciso di licenziare in tronco l’ex compagna dalla sua società, arrivando anche a pagare 30mila euro per il mancato preavviso. Ma che cosa è successo? Scopriamo tutti i retroscena.

Checco Zalone licenzia l’ex compagna Mariangela Eboli

Nelle ultime ore ha fatto gran rumore la notizia secondo cui Eboli sarebbe stata sollevata dal ruolo di amministratrice della Mlz, società in cui il comico possiede il 95% delle quote.

Secondo quanto emerge dai verbali dell’assemblea societaria, Checco Zalone, in qualità di presidente, ha deciso di revocare l’incarico di Mariangela Eboli come amministratrice della Mlz. Inoltre, le ha erogato un’indennità di mancato preavviso pari a sei mensilità, per un totale di 30mila euro.

Checco Zalone

La decisione, approvata all’unanimità anche dalla madre di Zalone, Antonietta Capobianco, detentrice del restante 5% delle quote societarie, sarebbe stata presa in assenza della stessa Eboli.

Ma come si è arrivati a questa drastica decisione?

Checco Zalone e Mariangela Eboli: il comico taglia tutti i ponti

Checco Zalone e Mariangela Eboli si erano conosciuti nel 2005 e, pur non essendosi mai sposati, hanno condiviso anni di vita insieme e sono diventati genitori di due bambine: Gaia, nata nel 2013, e Greta, nata nel 2017.

La loro separazione era già stata oggetto di voci, ma il comico ha sempre evitato di parlare pubblicamente della propria vita privata.

Al momento non sono note le cause che hanno portato alla fine della relazione amorosa e professionale tra Zalone ed Eboli. Tuttavia, prossimamente potrebbero arrivare ulteriori dettagli.