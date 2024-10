Manuela Moreno ha lasciato il compagno a pochi mesi dalle nozze: la giornalista annulla il terzo matrimonio.

La nota conduttrice del Tg2, Manuela Moreno, sarà fortunata nel gioco perché in amore sembra non farne una giusta. La giornalista ha, infatti, annunciato la fine della relazione con il suo ultimo compagno, Giacomo Maiolini, giunta dopo la proposta di matrimonio.

Non è la prima volta che Moreno mette fine ad una relazione a pochi mesi dalle nozze, e lo ha rivelato lei stessa durante un’intervista. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Manuela Moreno è single: la rottura con Giacomo Maiolini

Ospite della trasmissione radiofonica Un giorno da pecora su Rai Radio1, la giornalista ha raccontato che la loro relazione si è interrotta durante l’estate 2023, dopo la proposta di matrimonio di Maiolini, avvenuta davanti agli amici l’anno precedente.

La decisione di porre fine alla relazione è arrivata, per Moreno, in modo graduale, ma decisivo. “Il mio ex mi chiese di sposarmi lo scorso anno, era l’estate 2023. Io accettai convinta. È filato tutto liscio, poi non ci siamo più trovati. C’è stata l’estate di mezzo, non siamo partiti insieme. Non ci vediamo da luglio” ha raccontato la giornalista.

Qui il video della dichiarazione.

Sul loro rapporto, Moreno ha rivelato: “Per ora non siamo rimasti amici, ma in futuro chissà. Ci siamo sentiti, l’ultima volta, un mese fa, tramite messaggio“.

Terzo matrimonio annullato per Manuela Moreno

Manuela Moreno aveva già annullato un matrimonio. In radio ha raccontato che uno dei suoi ex l’ha lasciata poco prima del grande giorno.

Lei lo aspettava a casa per assaggiare le pietanze da offrire al ricevimento, ma lui non si è mai presentato. Il racconto della giornalista: “Una volta, a tre giorni dal matrimonio, è proprio sparito. Lo aspettavo a casa con un lombetto di carne, una portata del ricevimento, che dovevamo assaggiare per il pranzo di nozze. Lui però non è mai arrivato“.