Totti riappare in pubblico dopo il “caso tradimento” e diventa virale: ecco perché

Si torna a parlare di Francesco Totti ma questa volta non per le questioni legate al rapporto con la Bocchi. Il Pupone virale…

Non solo amori e tradimenti. Francesco Totti è tornato in queste ore a far parlare di sé per ragioni decisamente diverse e ben più serene. Il Pupone, infatti, è diventato virale dopo la sua apparizione in pubblico al Lucca Comics a margine della parata per il lancio del film Il Gladiatore 2. L’ex capitano della Roma si è fatto vedere con tanto di travestimento.

Totti in versione Gladiatore: il video

Francesco Totti e Noemi Bocchi

Come mostrato da alcuni filmati condivisi sui social, in particolare quello dell’account TikTok @madrog_cinema, Totti è apparso a margine del Lucca Comics vestito da Gladiatore. L’ex calciatore si è fatto vedere in pubblico per la prima volta dopo il caso del presunto tradimento ai danni di Noemi Bocchi e lo ha fatto in modo assolutamente inedito.

L’ex capitano della Roma si è affacciato da un balcone e ha fatto il segno del pollice come nell’antica Roma. Un momento decisamente divertente e di condivisione che è diventato virale sul web. “Un genio”, “Ci siamo trovati nel posto giusto al momento giusto”, ha detto qualcuno che passava lì per caso e che ha potuto godersi il particolare spettacolo.

Il Tapiro d’Oro a Totti-Noemi

Prima di questa apparizione al Lucca Comics, Totti era stato pizzicato di ritorno da Miami con Noemi Bocchi da parte dell’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli. All’ex giocatore e alla sua dolce metà era stato consegnato il Tapiro d’Oro.

Totti non aveva gradito particolarmente il “premio” e anche per questo lo aveva lasciato dopo una serie di botta e risposta con l’inviato del tg satirico a conferma di come i recenti rumors sul suo conto non gli siano stati decisamente graditi.