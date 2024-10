Striscia la Notizia ha raggiunto Francesco Totti e Noemi Bocchi per la consegna del Tapiro d’Oro dopo il presunto tradimento del Pupone…

Non poteva mancare la consegna del Tapiro d’Oro a Francesco Totti e Noemi Bocchi da parte di Striscia la Notizia. Il Pupone e la sua nuova compagna sono al centro dei noti rumors relativi ad un presunto tradimento dell’uomo con Marialuisa Jacobelli. In questo senso, secondo il tg satirico la coppia è ben attapirata…

Totti e Noemi, arriva il Tapiro d’Oro

Francesco Totti e Noemi Bocchi

Tapiro d’oro a Francesco Totti e Noemi Bocchi. Il motivo? Come detto, il Pupone è stato beccato dai fotografi di Gente giorni fa mentre usciva da un hotel capitolino con la giornalista Marialuisa Jacobelli. In questo senso si è parlato subito di tradimento ai danni della bella Noemi. Ragione per la quale, Valerio Staffelli, inviato di Striscia, ha portato all’ex capitano della Roma il premio del tg satirico…

Come si legge sul sito di Striscia “di ritorno da Miami con la compagna, Noemi Bocchi, l’ex capitano della Roma è stato intercettato […] in aeroporto da Valerio Staffelli. Sorriso forzato e zero voglia di parlare, Totti ha risposto visibilmente infastidito sulla presunta liaison con Jacobelli”.

La reazione del Pupone

Proprio la reazione di Totti non è passata inosservata e come ben detto da Striscia il Pupone è parso visibilmente infastidito. “Voi sapete tutto meglio di me. E comunque io non prendo più Tapiri”, le sue parole. Diversa, invece, la replica della Bocchi che alla domanda di Staffelli su come il suo compagno abbia giustificato le foto uscite: “Non ne ha avuto bisogno”.

Ad ogni modo Totti aveva rifiutato il “premio”, ma la Bocchi “è salita in auto con il Tapiro d’oro”. Peccato che l’ex Roma abbia sorpreso tutti aprendo poi lo sportello della vettura e lasciando il povero oggetto lì per strada.