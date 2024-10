“Ci siamo lasciati”: l’annuncio dell’ex coppia di Uomini e Donne

Ora è ufficiale: l’ex coppia di Uomini e Donne si è detta addio. L’annuncio da parte di Gaia Gigli, ex corteggiatrice di Daniele Paudice.

Finita la storia tra gli ex volti di Uomini e Donne, Gaia Gigli e Daniele Paudice. Sul loro conto si era detto tanto ma ora è arrivata anche l’ufficialità da parte della ragazza. Sui social, infatti, l’ex corteggiatrice ha spiegato che tra i due la relazione si sia interrotta in modo ufficiale anche se non sono stati svelati nel dettaglio i motivi.

Uomini e Donne, Gaia Gigli e Daniele Paudice si sono lasciati

Maria De Filippi

Tramite una lunga storia su Instagram, Gaia ha spiegato che, come avevano anticipato alcuni rumors nei giorni precedenti, la sua relazione con Daniele si è conclusa. La Gigli ha detto: “Ci siamo lasciati. È un momento delicato, c’è un bimbo di mezzo. Ho messo tutta me stessa in questa relazione. Daniele ha conosciuto mio figlio, vi chiedo di portarmi massimo rispetto”.

I motivi e il futuro

Come detto, la ragazza non ha voluto entrare nel merito di quanto successo né ha dato dei motivi particolari che hanno portato alla rottura ma ha fatto intendere che i tanti litigi potrebbero essere stati importanti al fine di questa decisione.”Devo metabolizzare tutto. Non pensate che tutto quello che vedete sui social sia realtà. Non è che non ci sono litigi, non ci sono problemi, la realtà non è questa. Appena starò meglio tornerò attiva”, ha terminato la donna.

La coppia, ormai ex, si era “fidanzata” lo scorso maggio, quindi poco prima della pausa estiva del programma di Uomini e Donne. Fin da subito i due erano sembrati molto affiatati e complici ma, evidentemente, a distanza di alcuni mesi le cose sono cambiate. Resta possibile che di loro si possa parlare in futuro nella trasmissione di Maria De Filippi.