Amici, l’attacco: “La tua coach non sta capendo chi sei”

Ci risiamo, nuovo anno ad Amici e nuovo scontro tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Nel corso dell’ultimo daytime del talent di Canale 5, infatti, i due prof si sono scontrati per alcune scelte musicali e per delle assegnazioni agli allievi. In particolare verso quelle per Nicolò che non sarebbe stato messo in risalto dalle decisioni della maestra.

Amici, Rudy e Nicolò: il confronto e l’attacco

Nel corso dell’ultimo daytime di Amici andato in onda, Rudy Zerbi ha avuto da ridire nei confronti del cantante Nicolò ma soprattutto verso la sua insegnante Anna Pettinelli per via dell’assegnazione di quest’ultima al ragazzo del brano ‘Uptown Funk’.

Il maestro, infatti, ha tenuto a dire al giovane: “Trovo che la tua coach non stia capendo chi sei. Ti volevo dire questa cosa. Però sicuramente questa canzone è proprio un’offesa, non è un’assegnazione. Ed è sbagliata per te”.

Nicolò ha quindi replicato: “Era fuori dalle mie corde ma posso vederla come un modo per cercare altre cose […]”.

Rudy ha proseguito: “Se fossi stato io il tuo prof ti avrei detto di non fare certe cose. Lei doveva dirtelo. Questo pezzo è fuorissimo dalle tue corde…”.

Il prof Zerbi ha convocato in studio Nicolò e dopo averlo sentito cantare "Uptown Funk", assegnazione della sua prof Anna Pettinelli, ci tiene a dire una cosa al cantante #Amici24 pic.twitter.com/IjIZ9pP30T — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 28, 2024

La risposta della Pettinelli

Ovviamente le parole di Zerbi sono state riportate alla Pettinelli che ha voluto incontrare Nicolò: “Il suo discorso non era costruttivo. Era un modo per dire ‘hai avuto un pezzo che non era nelle tue corde’ che non è assolutamente vero. Tu puoi cantare tutto e sono intenzionata a farti cantare tutto. Io ho molto apprezzato cosa hai risposto a Zerbi. Tu sei educato e hai cantato per lui. Il suo sermone è stato irrispettoso per me e per te”.