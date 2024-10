Luca Barbareschi spiazza la Balivo: “Un nuovo amore…”

Momento Ballando anche a La Volta Buona con Luca Barbareschi che ha colto di sorpresa Caterina Balivo. Le parole.

Ironico e sapiente nel modo di parlare e nel modo di esprimersi, Luca Barbareschi si è preso la scena nel salotto de La Volta Buona insieme a Caterina Balivo. L’attore e conduttore è protagonista di Ballando con le Stelle e nel corso del pomeriggio ha parlato proprio della sua esperienza nello show di danza con accanto la ballerina professionista, Alessandra Tripoli.

Luca Barbareschi e l’amore

Nel salotto de La Volta Buona, Barbareschi ha fatto alcuni commenti sulla sua esperienza a Ballando e successivamente ha spiegato di essersi innamorato di tutti coloro che collaborano per la buona riuscita della trasmissione con particolare riferimento al corpo di ballo.

Ma non solo. Il conduttore ha spiazzato la Balivo facendo una sorta di annuncio e spiegando che nelle prossime puntate vorrà parlare di amore. In questo senso, la padrona di casa è rimasta colpita e ha detto: “Ci sta dicendo che ha un nuovo amore e io spero sempre che sia sua moglie“, il commento spiazzato.

Dal canto suo l’uomo non ha aggiunto altri dettagli e ha affermato: “Non posso dirlo”. Per scoprire cosa abbia da dire il buon Luca bisognerà con ogni probabilità attendere le prossime puntate dello show di Rai 1 con Milly Carlucci.

La gag sulla danza

Al netto di quelli che saranno i possibili annunci di Barbareschi in futuro a Ballando, l’uomo si è resto protagonista anche di un altro momento davvero divertente. Lui e la Balivo, davanti agli occhi della Tripoli, hanno improvvisato alcuni passi di danza. Per la verità degli esercizi alla sbarra dove la Balivo era, appunto “la sbarra”. Una gag che ha fatto sorridere e ha anche mostrato, per la verità, alcune cose imparate da Barbareschi sul mondo della danza.