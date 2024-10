Fabrizio Corona e Sara Barbieri, il baby shower svela il dettaglio sul bebè in arrivo

Baby shower per Fabrizio Corona e Sara Barbieri che potrebbero aver dato un indizio particolare sul nome del piccolo in arrivo.

Momento speciale per Fabrizio Corona e Sara Barbieri che stanno per diventare genitori. Il loro primo bebè insieme dovrebbe arrivare a dicembre, precisamente nel giorno di Natale. In queste ore, i due si sono resi protagonisti di un baby shower molto carino dove è arrivato anche un possibile indizio su quello che sarà il nome del piccolo…

Il baby shower organizzato da Fabrizio Corona e Sara Barbieri

Fabrizio Corona

Come noto, Fabrizio Corona e Sara Barbieri stanno per diventare genitori. Per la modella sarà la prima esperienza da mamma, mentre per l’ex re dei paparazzi si tratterà del secondo figlio dopo Carlos, nato dalla precedente relazione con Nina Moric.

Nelle ultime ore, la coppia ha organizzato il baby shower con amici e parenti per festeggiare l’imminente nascita del bimbo. Il piccolo dovrebbe arrivare a dicembre, secondo le stime dei medici addirittura il 25, giorno di Natale. Tra le immagini condivise sui social dalla Barbieri è stato possibile apprezzare le decorazioni tra cui una macchina a pedali old style con seduto sopra un enorme orsacchiotto in peluche e anche la dolcezza di Corona che ha coccolato un piccolo bimbo presente alla festa. Ma non solo.

L’indizio sul nome del bebè

Sempre attraverso le stories su Instagram, la Barbieri sembra aver dato un chiaro indizio su quello che sarà il nome del bebè in arrivo. Pare, infatti, che il piccolo porterà come iniziale la lettera T. La bella Sara, infatti, ha scritto: “Piccolo T, ti aspettiamo“. Non sappiamo ovviamente quale sarà la scelta definitiva della coppia ma il dettaglio è abbastanza chiaro. Staremo a vedere se Corona o la Barbieri vorranno dire qualcosa a tal proposito, i loro seguaci non vedono l’ora di saperne di più.