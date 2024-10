Chanel Totti manda in tilt i social: “Seppellitemi coi soldi”. E la borsa super lusso…

Virale Chanel Totti, figlia di Francesco e Ilary Blasi. L’ultimo video ha fatto discutere per la musica scelta e la borsa costosissima.

Non solo le vicende di suo padre Francesco e di sua mamma Ilary. Adesso Chanel Totti si prende la scena anche in solitaria. La ragazza è sempre più presente sui social e i suoi video su TikTok stanno diventando virali. L’uomo, in particolare, ha destato curiosità non solo per il sottofondo musicale scelto ma anche per un dettaglio griffato…

Chanel Totti e il video virale

Ilary Blasi

Attraverso un filmato pubblicato su TikTok, la figlia di Ilary e Francesco, Chanel, si è presa la scena. La giovane si è mostrata in modo simpatico con un outfit elegante e giovanile. Il tutto accompagnato da una borsa in pelle di una nota casa di moda, color azzurro. Stando ai più esperti, l’accessorio avrebbe un costo che si avvicina ai 1.500 euro.

Come se non bastasse, però, ad attirare l’attenzione è stata la musica scelta per il video. La bella Chanel ha optato per il pezzo “Moneylove” di Massimo Pericolo con il feat di Emis Killa. In particolare si sente la parte in cui gli artisti cantano: “Ho il culo sopra una Rolls e se l’inferno è low cost / voi seppellitemi coi soldi quando morirò / non mi affeziono da un tot e lei mi scrive ogni notte”. Un mix davvero esplosivo che ha portato la giovane a ricevere tantissimi commenti di ogni tipo sotto alla clip.

La presunta frecciata a Noemi Bocchi

La stessa Chanel, solamente pochi giorni fa, si era presa la scena per quella che era sembrata una frecciatina all’attuale compagna del padre, Noemi. In particolare, la ragazza aveva pubblicato delle foto con delle corna. In tanti hanno quindi pensato che ci fosse un riferimento al Totti gate con il presunto tradimento dell’ex capitano della Roma e la presunta liaison con Marialuisa Jacobelli.