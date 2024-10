“Ha perso un dente”: incidente a Ballando con le Stelle

Incidente a Ballando con le Stelle: un concorrente si è trovato a fare i conti con la perdita di un dente. Ecco cosa è successo dietro le quinte.

Coreografie, polemiche e anche incidenti dietro le quinte. A Ballando con le Stelle succede davvero di tutto. La conferma è arrivata anche nell’ultima puntata con un concorrente, precisamente Alan Friedman, che ha perso un dente proprio poco prima di scendere in pista per la sua esibizione. I dettagli sono stati svelati in queste ore.

Ballando con le Stelle, Alan Friedman ha perso un dente

A raccontare quanto accaduto a Ballando con le Stelle prima di scendere in pista per la sua esibizione è stato il diretto interessato. Friedman, infatti, è stato ospite di Domenica In e ha svelato di aver perso un dente in una maniera davvero bizzarra.

“Sì è tutto vero. Ho perso un dente poco prima dell’esibizione di ieri sera. Mi trovavo nella sala delle stelle, dietro le quinte. Sono andato nell’angolo dove di solito ci sono i dolci. Così ho preso un grosso pezzo di cioccolato e ho dato un bel morso grande. E tac il dente è subito caduto! Mi sono sentito un po’ spiazzato per quello che è successo”.

La gag a Domenica In

Come se non bastasse, il concorrente dello show di Rai 1 condotto magistralmente da Milly Carlucci ha aggiunto nel suo racconto con tanto di “prova”. “Sono andato in pista disorientato, e nella presa sono andato in confusione e ho fatto scivolare Giada Lini. Sì il dente manca ancora, guardate qui ecco”, ha detto mostrando il risultato alle telecamere: “Il dente ce l’ho qui in mano”. Una gag davvero curiosa e, per alcuni, un po’ “mostruosa”… Staremo a vedere se il noto giornalista stupirà tutti ancora una volta sul palco, ma questa volta per le sue esibizioni danzerine.