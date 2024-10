Ambra Angiolini: “Bulimici si resta nell’anima”

La battaglia di Ambra Angiolini e le difficoltà affrontate nella vita: il rapporto con la bulimia e l’emozione per le parole della figlia.

In passato lo aveva definito un “tumore dell’anima” e adesso Ambra Angiolini conferma tutto parlando di bulimia, un disturbo dell’alimentazione che l’ha vista soffrire in passato e che, ancora oggi, ha lasciato un segno indelebile nella sua vita. Nel podcast del Corriere della Sera ‘Tempo delle Donne Reloaded’, la conduttrice ha parlato del delicato argomento ascoltando anche alcune delle parole di sua figlia, Jolanda Renga.

Ambra Angiolini e le parole di Jolanda Renga

Nel podcast del Corriere della Sera, è una lettera di Jolanda a far crollare mamma Ambra. La ragazza, infatti, si è immedesimata nella Angiolini e ha detto: “A 47 anni ho ancora paura, una paura nuova e diversa da quella che avevo da bambina, magari non avrò il potere di fermare una guerra però ho il potere di amare e questo lo vedo nel sorriso di mia figlia quando ride in quel modo che fa ridere anche me, negli occhi di mia madre che è ancora e per sempre il mio rifugio sicuro e lo sento nella mia pancia che a 47 anni è tornata ad avere fame”.

Frasi che hanno commosso Ambra e che ne hanno spezzato poi la voce continuando a raccontare le dinamiche della sua vita.

“La bulimia ti resta nell’anima”

Successivamente, quando il discorso è tornato nelle mani e nelle parole della Angiolini, ecco un riferimento proprio a quella fame di cui ha parlato Jolanda e, ovviamente, anche alle difficoltà affrontate per via della bulimia: “Leggere che la mia pancia è tornata ad avere fame vuol davvero che si possa trovare una strada giusta anche quando bulimici si resta nell’anima, nel modo di amare, nel modo di chiedere aiuto, nel modo di esistere”, ha aggiunto Ambra.