Daniele Scardina: “Non ricordo nulla di quel mese. Spero di rialzarmi”

Sono passati ormai due anni dall’emorragia cerebrale che ha colpito Daniele Scardine, l’ex pugile ora sogna di tornare alla normalità.

La sua speranza è di tornare a stare in piedi e di vivere al meglio la sua vita. Dopo circa due anni dall’emorragia cerebrale che lo ha colpito, Daniele Scardina, o se preferite King Toretto, è tornato a raccontarsi e lo ha fatto a Le Iene sottolineando la sua battaglia dal malore avuto ad oggi con la nuova vita anche sulla sedia a rotelle.

Daniele Scardina, dopo l’emorragia cerebrale

Daniele Scardina

Durante l’intervista a Le Iene che, in realtà, è stata un vivere alcuni giorni con lui, Scardina ha raccontato del periodo post malore: “Di quel mese e mezzo non ricordo nulla”, il suo commento parlando dei giorni del coma successivi a quanto accaduto nella palestra in cui si allenava.

King Toretto ha subito “un’emorragia cerebrale da traumatismo legato allo sport che faceva”, ha precisato la dottoressa che lo segue nel percorso di cure nel noto ospedale San Raffaele a Milano. “Si è rotto un vaso che ha causato una disabilità”.

Adesso Scardina è in ripresa ma non è certamente quello di prima e soprattutto non è autonomo, almeno per gli spostamenti. In questo senso, l’ex pugile spera di poter ritrovare la vita precedente: “Sogno il mio futuro, di stare bene, con la mia famiglia e di stare di nuovo in piedi”.

Le sorprese a Le Iene

Nel corso della puntata de Le Iene, per Scardina c’è stato modo anche di ricevere alcune sorprese ben organizzate dalla produzione della trasmissione e, ovviamente, anche da Nicolò De Vitiis che ha trascorso con lui 48 ore. Una delle sorprese che si sono viste, è stata una cena con familiari e amici dove King Toretto ha avuto modo di ricevere prima un saluto da Gigi D’Alessio e successivamente anche il viaggio a Barcellona per assistere al concerto di Geolier che dal palco gli ha rivolto una dedica.