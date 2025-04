“L’errore più grande della nostra vita”: Alice Campello rompe il silenzio

I momenti difficili, di coppia e personali: la nota influencer e modella Alice Campello torna a parlare della sua relazione con Alvaro Morata.

Sono tornati insieme ma il momento difficile ha lasciato il segno. Stiamo parlando di Alice Campello e Alvaro Morata che dopo aver fatto parlare per la separazione e il ritorno di fiamma con tanto di regali speciali arrivati di recente, sono tornati protagonisti in queste ore. In particolare la modella e influencer che è stata intervistata da Verissimo.

Alice Campello: il racconto della depressione

Tra i vari passaggi dell’intervista a Verissimo, Alice Campello ha raccontato il periodo della depressione, quello vissuto da Alvaro Morata ma anche il suo. A domanda precisa della Toffanin, infatti, la modella ha risposto: “Sì, tutti e due abbiamo avuto la depressione. Le persone da fuori non possono capirlo; nella vita, soprattutto con quella che abbiamo noi, è facile entrare in depressione”.

Alice Campello – www.donnaglamour.it

A quel punto la Campello ha aggiunto riguardo la sua situazione: “Io dopo l’ultimo parto sono quasi morta, a me questa cosa ha cambiato. Non stavo bene. Ho lavorato tanto su me stessa, su tutte le sofferenze che avevo dentro”. Mentre sul compagno calciatore: “Alvaro ha un lavoro molto complicato, c’è tanta pressione. Da fuori sembra tutto stupendo ma non lo è. Puoi essere il migliore al mondo per tre giorni e poi non essere considerato. Invece noi siamo come tutti: soffriamo, abbiamo la nostra sensibilità e fragilità”.

I motivi della rottura con Morata e l’errore più grande

Ovviamente non sono mancati passaggi sulla storia d’amore tra i due che ha subito un’interruzione e che ora è tornata ad essere ottimale: “Non c’è stata una crisi tra me e lui. Penso che siamo molto giovani e che abbiamo vissuto tante cose velocemente: i quattro bambini, l’Europeo, tanti fattori che si sono messi insieme. Non li abbiamo saputi gestire bene”.

“Questo è stato l’errore più grande della nostra vita, ce lo ripetiamo ogni giorno. Non so come siamo arrivati a una decisione del genere”, ha raccontato la Campello sempre a Verissimo. “È stato terribile per entrambi. Adesso è ancora più bello, non diamo niente per scontato”, ha aggiunto ancora la donna.